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Технологии и медиа ,  
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Шоу «Голос» раскрыло новую систему голосования
Теперь проголосовать за участника шоу телезрители смогут только благодаря SMS-сообщениям. Причем с каждого мобильного номера можно будет отправить одно SMS (раньше допускалась отправка 20 сообщений с одного номера)
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Голосование в развлекательном шоу «Голос», которое выходит на «Первом канале», отныне будет проходить только посредством SMS-сообщений. Об этом во время финала «Голос 60+» сообщил ведущий проекта Дмитрий Нагиев.

«Больше никаких звонков, мы принимаем ваши голоса только по SMS с мобильных номеров», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Ведущий напомнил, что раньше можно было отправлять до 20 сообщений с одного номера, однако теперь с каждого мобильного номера можно будет проголосовать лишь один раз. «Обязательно дождитесь ответного сообщения с просьбой подтвердить свое действие, только после этого голос будет засчитан», — добавил Нагиев.

О том, что в новом сезоне шоу «Голос» будет работать новая система голосования, «Первый канал» сообщил РБК в середине сентября. Однако в пресс-службе отметили, что о новой схеме голосования будет объявлено в финале второго сезона «Голос 60+».

Технологии и медиа
«Первый канал» обновил систему голосования на шоу «Голос»

Причиной, по которой появилась необходимость изменить систему голосования на телешоу, стал скандал, произошедший в финале шестого сезона проекта «Голос. Дети». 26 апреля в эфире «Первого канала» был показан финал конкурса «Голос. Дети», в котором победу одержала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Вслед за этим источник РБК на «Первом канале» заявил об обнаружении признаков аномального голосования. 27 апреля генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст сообщил о начале проверки. Возможные фальсификации также начал изучать партнер Интерпола Group-IB.

Технологии и медиа
Group-IB оценила стоимость накрутки результатов на финале шоу «Голос»


16 мая Group-IB завершила первый этап расследования. Как отметили в компании, была обнаружена накрутка голосов, а также использование ботов в пользу участника с номером, под которым выступала Абрамова. Позднее «Первый канал» аннулировал результаты финала шестого сезона «Голос. Дети».

Позднее в эфире вышел специальный выпуск проекта «Голос. Дети», в рамках которого Эрнст объявил победителей шестого сезона шоу. Победителями стали все его финалисты: Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова. Нагиев во время спецвыпуска программы сообщил, что семьи всех финалистов шестого сезона шоу «Голос. Дети» получат по 1 млн руб. в качестве приза.

Автор: Михаил Юшков
Теги: «Голос», голосование
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