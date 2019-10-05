Шоу «Голос» раскрыло новую систему голосования

Теперь проголосовать за участника шоу телезрители смогут только благодаря SMS-сообщениям. Причем с каждого мобильного номера можно будет отправить одно SMS (раньше допускалась отправка 20 сообщений с одного номера)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Голосование в развлекательном шоу «Голос», которое выходит на «Первом канале», отныне будет проходить только посредством SMS-сообщений. Об этом во время финала «Голос 60+» сообщил ведущий проекта Дмитрий Нагиев.

«Больше никаких звонков, мы принимаем ваши голоса только по SMS с мобильных номеров», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Ведущий напомнил, что раньше можно было отправлять до 20 сообщений с одного номера, однако теперь с каждого мобильного номера можно будет проголосовать лишь один раз. «Обязательно дождитесь ответного сообщения с просьбой подтвердить свое действие, только после этого голос будет засчитан», — добавил Нагиев.

О том, что в новом сезоне шоу «Голос» будет работать новая система голосования, «Первый канал» сообщил РБК в середине сентября. Однако в пресс-службе отметили, что о новой схеме голосования будет объявлено в финале второго сезона «Голос 60+».