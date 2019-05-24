Эрнст в прямом эфире назвал победителей шоу «Голос. Дети» после скандала

Награды получили все финалисты проекта. От выбора единственного победителя «Первый канал» отказался после скандала с накруткой голосов в пользу дочери Алсу Микеллы Абрамовой

Скриншот с видео «Первого канала»

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст в прямом эфире телеканала подвел итоги шоу «Голос.Дети». По его словам, победителями стали все его финалисты: Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова.

Эрнст подчеркнул, что в финале 26 апреля «случилось то, чего никогда не было в этом проекте». «Мы были готовы к любым его результатам. Если бы уважаемая и независимая Group IB доказала, что на итоги голосования не оказывалось внешнего воздействия, мы бы признали этот результат. Но расследование показало, что что воздействие оказывалось. Мы не знаем, кто и зачем это сделал, из каких побуждений», — сказал он. Эрнст заметил, что в конечном итоге «обманутыми оказались все: зрители, «Первый канал», творческая группа, которая несколько лет с любовью делает этот проект, родители наших участников, и главное — дети», — сказал он.

Ранее признанная победительницей шоу Микелла Абрамова от участия в спецвыпуске отказалась. Эрнст подчеркнул, что несмотря на это ее не исключили из «семьи» участников проекта.

«Первый канал» 16 мая аннулировал результаты финала шестого сезона шоу «Голос. Дети». До этого компания Group-IB, проводившая расследование в связи с подозрениями в накрутке голосов сообщила, что выявила массированную автоматизированную отправку СМС в пользу участника под номером 07 (под ним выступала дочь Алсу Микелла Абрамова). По оценке компании, в ее пользу таким образом поступило более 38 тыс. голосов. Стоимость такой фальсификации могла составлять от 2,28 до 3,04 млн руб, заявили в Group-IB.