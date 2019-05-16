Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»

Завершена первая часть расследования по конкурсу, где победительницей стала дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Обнаружены накрутка голосов и использование ботов в пользу участника с номером, под которым она выступала

Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

Group-IB завершила первый этап расследования по голосованию в финале шестого сезона шоу «Голос. Дети». Как сообщили РБК в компании, специалисты проанализировали инфраструктуру, использованную для технического сопровождения онлайн-голосования, а также изучили IVR (голосование звонком по телефону) и CМС-трафик. Перед экспертами стояла задача определить, были ли использованы при выборе победителя автоматизированные рассылки или иные способы накрутки голосов.

«Проанализированный трафик позволил выявить факт наличия массированной автоматизированной отправки СМС на короткий номер в пользу одного из участников проекта «Голос. Дети», — рассказали в Group-IB. — При этом на стороне лиц, задействованных в накрутке, возникла техническая проблема».

В компании пояснили, что проблема привела к тому, что в текст СМС попала часть кода, написанного для автоматизации отправки сообщений: «07 31: 26.04.2019 22:47:31». 07 в этом тексте — порядковый номер участника шоу (под этим номером в онлайн-голосовании можно было отправить голос за Микеллу Абрамову).

Установлено, что в накрутке было задействовано около 300 телефонных номеров — с одним тарифом, принадлежащих одному оператору и на данный момент недоступных. С них было отправлено более 8 тыс. СМС-сообщений.