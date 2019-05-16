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Скандал в шоу «Голос» ,  
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Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»
Завершена первая часть расследования по конкурсу, где победительницей стала дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Обнаружены накрутка голосов и использование ботов в пользу участника с номером, под которым она выступала
Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

Group-IB завершила первый этап расследования по голосованию в финале шестого сезона шоу «Голос. Дети». Как сообщили РБК в компании, специалисты проанализировали инфраструктуру, использованную для технического сопровождения онлайн-голосования, а также изучили IVR (голосование звонком по телефону) и CМС-трафик. Перед экспертами стояла задача определить, были ли использованы при выборе победителя автоматизированные рассылки или иные способы накрутки голосов.

«Проанализированный трафик позволил выявить факт наличия массированной автоматизированной отправки СМС на короткий номер в пользу одного из участников проекта «Голос. Дети», — рассказали в Group-IB. — При этом на стороне лиц, задействованных в накрутке, возникла техническая проблема».

В компании пояснили, что проблема привела к тому, что в текст СМС попала часть кода, написанного для автоматизации отправки сообщений: «07 31: 26.04.2019 22:47:31». 07 в этом тексте — порядковый номер участника шоу (под этим номером в онлайн-голосовании можно было отправить голос за Микеллу Абрамову).

Установлено, что в накрутке было задействовано около 300 телефонных номеров — с одним тарифом, принадлежащих одному оператору и на данный момент недоступных. С них было отправлено более 8 тыс. СМС-сообщений.

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Специалисты Group-IB также выяснили, что один из регионов, участвовавших в голосовании, сразу после его начала показал необычайно высокую активность. Проверка показала, что в этом регионе для IVR-звонков были задействованы боты: так, например, голоса поступали с номеров, последние цифры которых следуют подряд (39, 40, 41 и т.д.). Звонков с таких номеров для голосования за одного из участников поступило более 30 тыс., отмечают специалисты, не указывая, о каком именно участнике идет речь.

Эксперты также установили, что данные СМС- и IVR-трафика, поступившие в компанию-агрегатор, и данные по итогам голосования, выведенные в эфире проекта «Голос. Дети», идентичны. «Система выборов победителя не подвергалась ни внешним (кибератаки), ни внутренним (инсайдер) воздействиям в целях изменения результатов голосования», — заявили в Group-IB.

В Group-IB подчеркивают, что это результаты только первой части расследования, все работы будут завершены до конца месяца. Конкретные регионы эксперты также не раскрывают до финального отчета.

РБК обратился за комментарием к директору Алсу Сергею Фадееву. Представитель Светланы Лободы Дарья Бурлакова отказалась от комментариев.

«У Валерия [Меладзе] в данный момент тур, и он не находится в России, поэтому ничего комментировать не будет», — заявила РБК пресс-секретарь певца Татьяна Николашина.

РБК направил запрос в компанию Talpa, которой принадлежит франшиза на шоу «Голос» (The Voice).

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«Первый канал» ответил на сообщения о засекречивании проверки «Голоса»

26 апреля «Первый канал» показал в прямом эфире финал конкурса «Голос. Дети». Победителем в результате зрительского голосования стала Микелла Абрамова, десятилетняя дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, которая входила в команду Светланы Лободы. За звание победителя сезона с ней боролись Ержан Максим (команда Валерия Меладзе) и Валерий Кузаков (команда Пелагеи). Абрамову поддержали 56,5% проголосовавших, и такой высокий результат, нехарактерный для прошлых сезонов, вызвал широкий общественный резонанс.

В тот же день источники РБК на «Первом канале» и в компании «Красный квадрат» (производитель шоу) рассказали об аномальных признаках голосования в пользу одного из участников. Телеканал начал официальную проверку, к которой привлек компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении цифровых расследований.

Гендиректор Group-IB Илья Сачков ранее рассказывал РБК, что к расследованию привлекли 15 специалистов. Их задачей была проверка защищенности системы голосования, которая использовалась при подведении итогов шоу. Кроме того, планировалось проверить историю голосования на наличие следов использования разных способов накрутки, а сотрудники компании, предоставившей телеканалу систему голосования, должны были пройти проверку на детекторе лжи.

Создатель и владелец формата шоу «Голос» (The Voice) — Talpa Media. В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.

Авторы: Мария Истомина, Маргарита Девяткина
При участии: Екатерина Костина, Любовь Порываева
Теги: «Голос», Алсу, Group-IB
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