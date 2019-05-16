Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»

Специалисты Group-IB также выяснили, что один из регионов, участвовавших в голосовании, сразу после его начала показал необычайно высокую активность. Проверка показала, что в этом регионе для IVR-звонков были задействованы боты: так, например, голоса поступали с номеров, последние цифры которых следуют подряд (39, 40, 41 и т.д.). Звонков с таких номеров для голосования за одного из участников поступило более 30 тыс., отмечают специалисты, не указывая, о каком именно участнике идет речь.
Эксперты также установили, что данные СМС- и IVR-трафика, поступившие в компанию-агрегатор, и данные по итогам голосования, выведенные в эфире проекта «Голос. Дети», идентичны. «Система выборов победителя не подвергалась ни внешним (кибератаки), ни внутренним (инсайдер) воздействиям в целях изменения результатов голосования», — заявили в Group-IB.
В Group-IB подчеркивают, что это результаты только первой части расследования, все работы будут завершены до конца месяца. Конкретные регионы эксперты также не раскрывают до финального отчета.
РБК обратился за комментарием к директору Алсу Сергею Фадееву. Представитель Светланы Лободы Дарья Бурлакова отказалась от комментариев.
«У Валерия [Меладзе] в данный момент тур, и он не находится в России, поэтому ничего комментировать не будет», — заявила РБК пресс-секретарь певца Татьяна Николашина.
РБК направил запрос в компанию Talpa, которой принадлежит франшиза на шоу «Голос» (The Voice).
26 апреля «Первый канал» показал в прямом эфире финал конкурса «Голос. Дети». Победителем в результате зрительского голосования стала Микелла Абрамова, десятилетняя дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, которая входила в команду Светланы Лободы. За звание победителя сезона с ней боролись Ержан Максим (команда Валерия Меладзе) и Валерий Кузаков (команда Пелагеи). Абрамову поддержали 56,5% проголосовавших, и такой высокий результат, нехарактерный для прошлых сезонов, вызвал широкий общественный резонанс.
В тот же день источники РБК на «Первом канале» и в компании «Красный квадрат» (производитель шоу) рассказали об аномальных признаках голосования в пользу одного из участников. Телеканал начал официальную проверку, к которой привлек компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении цифровых расследований.
Гендиректор Group-IB Илья Сачков ранее рассказывал РБК, что к расследованию привлекли 15 специалистов. Их задачей была проверка защищенности системы голосования, которая использовалась при подведении итогов шоу. Кроме того, планировалось проверить историю голосования на наличие следов использования разных способов накрутки, а сотрудники компании, предоставившей телеканалу систему голосования, должны были пройти проверку на детекторе лжи.
Создатель и владелец формата шоу «Голос» (The Voice) — Talpa Media. В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.