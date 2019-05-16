«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

Телеканал объяснил свое решение промежуточными результатами расследования. Проверка показала, что на голосование в финале детского конкурса было оказано внешнее воздействие

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

«Первый канал» принял решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта «Голос.Дети», в котором победила дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла. Об этом говорится в заявлении телеканала, поступившем в РБК.

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.

В среду стало известно, что компания Group-IB, которую телеканал привлек к расследованию итогов конкурса, выявила массированную автоматизированную отправку СМС в пользу участника под номером 07 (под ним выступала Микелла Абрамова). По данным специалистов, в накрутке голосов участвовало около 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8 тыс. сообщений.