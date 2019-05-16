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Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Walt Disney $170 (+26,72%) прогноз BMO Capital Markets к 06.05.20 Купить
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Скандал в шоу «Голос» ,  
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«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
Телеканал объяснил свое решение промежуточными результатами расследования. Проверка показала, что на голосование в финале детского конкурса было оказано внешнее воздействие
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

«Первый канал» принял решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта «Голос.Дети», в котором победила дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла. Об этом говорится в заявлении телеканала, поступившем в РБК.

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.

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Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»

В среду стало известно, что компания Group-IB, которую телеканал привлек к расследованию итогов конкурса, выявила массированную автоматизированную отправку СМС в пользу участника под номером 07 (под ним выступала Микелла Абрамова). По данным специалистов, в накрутке голосов участвовало около 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8 тыс. сообщений.

«На стороне лиц, задействованных в накрутке, возникла техническая проблема, в результате которой часть кода, написанного для автоматизации отправки сообщений, попала в текст СМС в виде «07 31: 26.04.2019 22:47:31», где 07 — порядковый номер участника», — пояснили эксперты.

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«Первый канал» в своем заявлении также подчеркнул, что задача аудита — подтвердить или опровергнуть факт оказания искусственного воздействия на голосование. Задачей не было предъявить кому-либо обвинения, отметил канал.

«Мы считаем, что дети не должны нести ответственности за действия, предпринятые не ими», — говорится в заявлении.

Телеканал также принял решение подготовить специальный выпуск проекта «Голос.Дети», который выйдет в прямой эфир 24 мая. В съемках примут участие все финалисты конкурса.

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До старта следующего сезона «Голоса» «Первый канал» также намерен усовершенствовать механизм голосования.

«Произошедшее в шестом сезоне «Голос. Дети» должно стать первым и последним случаем, когда кто-то попытался управлять зрительским выбором», — подчеркнул телеканал.

Group-IB также сообщила, что во время первой части расследования не обнаружила признаков кибератак или внутренних воздействий на систему голосования в целях изменения его итогов. Кроме того, установлено, что в одном из регионов (в каком именно, не оглашается) было зафиксировано использование ботов при голосовании за одного из участников, звонков за него поступило более 30 тыс.

Финал шестого сезона проекта «Голос. Дети» вышел в прямой эфир 26 апреля. За Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей. Ее соперниками были Ержан Максим и Валерий Кузаков.

Авторы: Мария Истомина, Маргарита Девяткина
Теги: «Голос», «Первый канал»
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