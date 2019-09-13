«Первый канал» обновил систему голосования на шоу «Голос»

В новом сезоне шоу «Голос» будет работать новая система голосования. Об этом говорится в сообщении «Первого канала», поступившем в РБК.

Как именно будет проводиться голосование, раскроют в финале сезона проекта «Голос 60+», старт которого назначен на 13 сентября.

Обновить систему голосования «Первый канал» решил после скандала на проекте «Голос. Дети». Итого шестого сезона пришлось аннулировать из-за внешнего влияния на ход голосования, а победа Микеллы Абрамовой — дочери Алсу и Яна Абрамова — была признана недействительной из-за установленного компанией Group-IB вброса голосов. После этого канал провел повторное финальное голосование, по итогам которого все участники шоу были признаны победителями.

Программа «Голос 60+» — адаптация голландского вокального формата The Voice Senior. По итогам первого сезона победителем проекта стала Лидия Музалева из команды Пелагеи.

В шоу нового сезона примут участие вокалисты старше 60 лет из России и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Наставниками участников нового сезона стали Лев Лещенко, Пелагея, Михаил Боярский и Валерия.