Все победители шоу «Голос.Дети» получат по 1 млн руб.

Семьи всех финалистов шестого сезона шоу «Голос.Дети» получат по 1 млн руб. в качестве приза. Об этом ведущий конкурса Дмитрий Нагиев сообщил во время спецвыпуска программы, которую транслировал «Первый канал».

Он отметил, что деньги могут быть успешно вложены «в развитие таланта ребенка».

До этого во время программы генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст объявил, что победителями конкурса признаны все финалисты шоу — девять человек, включаю дочь Алсу Микеллу Абрамову.

«Первый канал» решил пересмотреть итоги финала и провел специальный выпуск программы в связи со скандалом с накруткой голосов. Как выяснила Group IB, количество голосов в пользу Абрамовой увеличивалось искусственно — в том числе с помощью ботов. Ожидалось, что в нем примут участие все финалисты, однако дочь Алсу выступать отказалась.