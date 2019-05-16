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American Express $140 (+16,76%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
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Скандал в шоу «Голос» ,  
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Group-IB оценила стоимость накрутки результатов на финале шоу «Голос»
Расходы на звонки и СМС в пользу одного из участников могли достигать 3 млн руб., заявил представитель компании. «Первый канал» аннулировал итоги голосования
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В компании Group-IB заявили, что число «накрученных» голосов в финале телевизионного конкурса «Голос. Дети» составляло более 38 тыс., передает «РИА Новости». В среднем один такой голос может стоить 60–80 руб. Таким образом, всего на такие голоса организаторы фальсификации могли потратить от 2,28 млн до 3,04 млн руб.

Из этих 38 тыс. голосов 8 тыс. было отправлено в виде СМС-сообщений, оставшаяся часть — телефонные звонки.

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Ранее в четверг специалисты компании сообщили РБК, что установили факт вброса голосов во время финального голосования в пользу участника под номером 7. Под этим номером выступала Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу. Ее сразу после подсчета голосов объявили победительницей с результатом 56,5%.

После заявления Group-IB «Первый канал», транслировавший телешоу, принял решение обнулить итоги голосования и снять новый выпуск проекта с участием финалистов. Он будет показан в прямом эфире 24 мая.

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Более половины россиян, смотревших передачу, считают итоги конкурса несправедливыми, показали результаты опроса ВЦИОМа. Однако зрителей «Голоса» в общем числе опрошенных оказалось 33%.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: «Голос», голосование, Group-IB
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