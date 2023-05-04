Юристы назвали основную претензию налоговиков к блогерам

Почему налоговая обратила особое внимание на блогеров, как государство пыталось урегулировать деятельность инфлюенсеров и какие меры принимают участники рынка, чтобы избежать проблем с правоохранителями, — в обзоре РБК

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

С начала марта 2023 года Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел в отношении известных российских блогеров. Все они оказались связаны с уклонением от уплаты налогов. Так, Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, по версии прокуратуры, не выплатила в государственную казну более 311 млн руб., Александра Митрошина — 120 млн руб., а автор «Марафона желаний» Елена Блиновская — 918 млн руб. Последняя после задержания, как сообщала ее защита, добровольно перечислила в бюджет «значительную сумму», а также признала вину в полном объеме. Митрошина долг также выплатила.

В конце апреля телеграм-канал Mash опубликовал так называемый черный список инфоцыган, якобы составленный МВД России. Туда входят несколько десятков блогеров с миллионной аудиторией, включая певца Егора Крида, певицу Дарью Зотееву, известную как Инстасамка, а также Гусейна Гасанова, Гоар Аветисян, известную по передаче «Орел и Решка», телеведущую Регину Тодоренко и других.

Уже в мае Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам компаний ООО «Фэмэли Фест» и ООО «Айэмспэшел», гендиректором которых является блогер Оксана Самойлова. Позже аналогичные меры были приняты в отношении банковских счетов Инстасамки.

Правоохранительные органы обратили внимание на деятельность и доходы блогеров не вчера. Выездная налоговая проверка в отношении Елены Блиновской, по данным «Коммерсанта», длилась год, участие в ней принимали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и УФНС России по Москве. Издание со ссылкой на источники сообщало, что последние несколько месяцев автор «Марафона желаний» «пыталась решить проблему, используя свои связи и знакомства во властных структурах».

С чем связаны массовые проверки крупных блогеров, что советуют им адвокаты и как власти неоднократно пытались, но так и не смогли окончательно урегулировать работу инфлюенсеров — в обзоре РБК.

Что говорят юристы о налоговых проверках блогеров

За последние месяцы со стороны блогеров вырос спрос на услуги по налоговым консультациям, отмечают опрошенные РБК юристы. О подобных обращениях сообщили в том числе управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнеры» Александр Добровинский, зампред общественного совета при УФНС России по Москве Михаил Успенский и партнер практики частных клиентов адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Юлия Андреева.

«Внезапным ажиотажем» действия налоговой службы и силовиков назвать нельзя, поскольку они и ранее «интересовались способами оптимизации, применяемыми физическими лицами», считает управляющий партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда.

Основная причина претензий налоговых органов, как пояснил РБК управляющий партнер юридической компании Taxology Сергей Семенов, — так называемая дробленка, то есть искусственный способ перераспределения выручки от блогерской и прочей медийной деятельности на несколько отдельных юридических лиц — налогоплательщиков, подконтрольных самому блогеру. Такое перераспределение, как поясняет Семенов, позволяет находиться этим компаниям на специальных режимах налогообложения с более низкой налоговой нагрузкой (в основном упрощенная система налогообложения, или УСН, — 6%), в том числе не признаваться плательщиками НДС. «ФНС уже давно борется с «дробленкой», и дела в других, менее «попсовых» отраслях давно поставлены на поток», — утверждает юрист.

Не вызывают удивления и суммы претензий, объясняет Семенов: «Еcли на спецрежиме блогер платил 6% от дохода, то теперь все выручки от подконтрольных компаний и индивидуальных предпринимателей объединяются в одну, облагаются НДС (20%), налогом на прибыль (еще 20%), плюс штраф 40% и пени. В итоге со 100 руб. выручки претензии могут составлять около 65–70 руб.».

Как блогеры дробили свой бизнес Блиновская, по версии следователей, оказывая информационные услуги в интернете, действительно использовала схему дробления бизнеса. Юридически она является индивидуальным предпринимателем и плательщиком единого налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения. Это означает, что допустимым лимитом доходов считается прибыль 150 млн руб. в год. Для того чтобы не менять статус, она дробила бизнес, каждый из которых зарабатывал, соответственно, меньше этой суммы. В период с 2019 по 2021 год доходы от предпринимательской деятельности ИП Блиновской поступали на расчетные счета взаимозависимых и подконтрольных ей 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей, сообщал «Коммерсантъ». Аналогичную схему выявили и у Чекалиной: в 2020–2022 годах она «осуществила дробление бизнеса» по продаже фитнес-марафонов. За указанный период ее доходы оказались существенно больше лимита, и, не желая переходить на общую систему налогообложения, Чекалина регистрировала свой заработок на супруга и других родственников.

Но если раньше подобные истории заканчивались уплатой налога и прекращением уголовного преследования в связи с возмещением государству ущерба, то сейчас правоохранители нередко возбуждают против блогеров сопутствующие налоговому составу преступления, утверждает, в свою очередь, Алексей Добрынин. Это, по его словам, может быть легализация денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174, 174.1 УК РФ, предполагает до семи лет лишения свободы) или незаконное создание юридических лиц (ст. 173.1 УК РФ — до пяти лет).

Перечисленные уголовные дела не подлежат прекращению в связи с возмещением ущерба, обращает внимание Добрынин. Более того, признавая вину по уклонению от уплаты налога, блогер, по словам юриста, «дает правоохранителям серьезные предпосылки проверить, как он уплачивал налоги и ранее»: «То есть наряду с налоговым делом, при возбужденном ином уголовном деле, к примеру по легализации денежных средств, у правоохранительных органов появляется возможность ретроспективно взглянуть на бизнес блогера за последние десять лет. А значит, прежде чем признавать вину, надо понимать правовые последствия такого признания». Заплатить налог, исчисленный фискальным органом к уплате, можно, но дальше нужно выстраивать позицию защиты, которая поможет минимизировать риск возбуждения иных уголовных дел, резюмирует Добрынин.

«Та публичность, с которой сегодня освещаются некоторые задержания, вероятнее всего, является не столько способом запугивания и принуждения к уплате налогов, сколько необходимостью подачи недвусмысленного сигнала инфлюенсерам, которые сейчас являются серьезными конкурентами для традиционных медиа, о том, что государство в одностороннем порядке снова изменило правила игры, а старые «понятийные» схемы больше не действуют», — добавляет Александр Забейда.

С каким налоговым статусом работают блогеры По данным сервиса для автоматизации работы с фрилансерами и блогерами Solar Staff, около 97% российских блогеров сотрудничают с рекламодателями и их представителями как физические лица. Статус самозанятого имеют чуть меньше 2% владельцев аккаунтов в социальных медиа, оформлены как ИП вовсе порядка 1%. Низкую долю блогеров со статусом ИП в Solar Staff объясняют тем, что для большинства пользователей ведение аккаунта в соцсетях остается хобби или подработкой. В январе—марте текущего года блогеры-физлица (на них, по оценкам Solar Staff, приходится до 95% всех русскоязычных блогеров) зарабатывали за месяц в среднем 15,8 тыс. руб. Филипп Шайжанов, гендиректор компании Yoloco, анализирующей аккаунты в социальных сетях с помощью искусственного интеллекта, приводит похожую статистику: порядка 89% блогеров могут не иметь никакого юридического статуса, а 11% являются самозанятыми или выступают как ИП. Однако большинство блогеров, у которых количество подписчиков превышает 100 тыс., юридический статус все-таки имеют, отмечает эксперт. Исполнительный директор и основатель агентства influencer-маркетинга Hype Agency Григорий Зорин утверждает, что для микроблогера с охватом до 20 тыс. подписчиков оформлять ИП попросту бессмысленно, поскольку оно влечет за собой налоговые расходы, необходимость ведения бухгалтерии и обслуживание счетов, а рекламу такой блогер размещает всего несколько раз в месяц. Формат, при котором блогер работает как физическое лицо, абсолютно законен, акцентирует внимание исполнительный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко: в этом случае уплачивается обычный налог на доход физического лица в размере 13%. Самозанятые могут уплачивать налог по ставке 4% при работе с физлицами и 6% — при работе с ИП и юрлицами, однако для них установлен лимит ежегодного дохода — 2,4 млн руб.

Как государство пыталось регулировать работу блогеров

Впервые власти попытались адресно урегулировать работу инфлюенсеров в 2014 году, приняв закон, согласно которому обладатели любых интернет-ресурсов (будь то сайт, блог или аккаунт в соцсети) с аудиторией «свыше 3 тыс. пользователей в сутки» обязаны регистрироваться в Роскомнадзоре. На владельцев таких ресурсов автоматически распространялись те же требования, что и на средства массовой информации. Причем соблюдать их должны были не только сами блогеры, но и оставляющая у них на страницах комментарии аудитория. Например, под запрет попадала информация, нарушающая законы об экстремизме или предвыборной агитации, а также недостоверные сведения. Через год после принятия закона Роскомнадзор отчитался о регистрации в реестре всего 640 «блогеров-трехтысячников».

В 2017 году эффективность «закона о блогерах» начали подвергать сомнению. В числе первых отменить эту норму предложили депутаты Максим Кудрявцев, Николай Рыжак и Александр Ющенко в рамках собственного законопроекта об анонимных прокси-серверах (анонимайзерах) и виртуальных частных сетях (VPN). Ющенко, в частности, связывал свое предложение с развитием интернета: аудитория в 3 тыс. посетителей в сутки, которая в 2014 году казалась значимой, уже «девальвировалась». Руководитель проекта «Роскомсвобода» (признан иноагентом) Артем Козлюк также отмечал, что «закон о блогерах не приносил ни вреда, ни пользы», поскольку не выполнявших его блогеров не штрафовали и не блокировали. К критике нормы присоединился и на тот момент председатель комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин, отметивший, что за все время существования реестра блогеров «ни один из органов государственной власти не обращался в Роскомнадзор с целью его использования».

По данным на 9 июля 2017 года, в реестре блогеров было лишь 2208 записей, значительная доля из них приходилась на сообщества «ВКонтакте». Несмотря на то что изначально правительство предложение депутатов отменить закон об обязательной регистрации инфлюенсеров не поддержало, уже летом 2017 года положения законодательства, «касающиеся регулирования деятельности блогеров», утратили силу, а Роскомнадзор перестал вести соответствующий реестр.

Вновь к теме регистрации блогеров — теперь уже добровольной — депутаты вернулись в декабре 2022 года. Тогда с инициативой разрешить регистрацию в качестве СМИ сайтов с аудиторией от 5 тыс. человек в сутки выступила основательница общественной организации «Совет блогеров» Валерия Рытвина. Депутат Станислав Наумов заявил, что возможность внесения этой законодательной инициативы в Госдуму будет обсуждаться рабочей группой по информполитике при фракции ЛДПР. Однако инициативу сразу же раскритиковали эксперты отрасли. Например, управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко отмечал, что блогеры и сейчас могут регистрироваться как СМИ, например в качестве информагентства.

В апреле представитель пресс-службы партии «Справедливая Россия» сообщил, что законопроект о регулировании деятельности блогеров, о котором просил «Совет блогеров», передан в Минцифры для оценки.

В Минцифры на запрос РБК по поводу инициатив, касающихся регламентации работы блогеров, признали, что сейчас сфера инфлюенсеров "никак не регулируется", а сам вопрос "требует отдельной проработки". Для нормативного регулирования, по мнению представителя министерства, необходимо как минимум установить, что понимается под термином "блогер" и что включает в себя их деятельность. Кроме того, должен быть определен уполномоченный орган, осуществляющий контроль, добавляют в Минцифре. "Таким образом речь могла бы идти не об ужесточении регулирования, а о возникновении законодательной базы в принципе", - резюмирует представитель министерства.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн на вопрос РБК о подготовке комитетом законопроекта, регулирующего деятельность блогеров, ответил, что о таких поправках ему неизвестно: «Деятельность блогеров регулируется теми же нормами, которые регулируют интернет и действия пользователей в Сети». В Роскомнадзоре пояснили РБК, что блогеры, в частности, "должны соблюдать права, свободы и законные интересы граждан и юридических лиц". Кроме того, на них распространяются требования о недопустимости распространения недостоверной общественно-значимой информации, а также запрещенной в соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и защите информации». "За распространение такой информации они могут быть привлечены к административной ответственности, а за отдельные категории контента — и к уголовной, например, за фейки о вооруженных силах России", - отметили в ведомстве.

Какие еще нововведения затрагивают работу блогеров С 1 сентября 2022 года вступили в силу поправки, предусматривающие маркировку всей рекламы в интернете, в том числе у блогеров. Теперь инфлюенсеры обязаны помечать как рекламу все интеграции, по которым не истек договор, а также передавать в Роскомнадзор через операторов рекламных данных все сведения об объемах, стоимости и целевой аудитории рекламы.

На блогеров распространяются принятые в 2022 году поправки об ответственности за дискредитацию российской армии. Уголовные дела по этой статье против некоторых инфлюенсеров уже были заведены.

В конце апреля 2023 года правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, которые предполагают введение НДФЛ 30% для работающих дистанционно из-за рубежа россиян. Источники «Ведомостей» отмечали, что поправки распространятся в том числе на блогеров, получающих доход из России за размещение контента на иностранных платформах. Однако уже на следующий день законопроект отозвали на доработку.

Что говорят блогерские агентства

Опрошенные РБК представители профильных агентств утверждают, что после резонансных дел против крупных инфлюенсеров пересмотр договоров с блогерами они не проводили, а проверка на «налоговую чистоту» и раньше была неотъемлемой частью работы. Так, руководитель налоговой поддержки Solar Staff Анастасия Рязанцева отмечает, что ей «неизвестно о каких-то ужесточениях в части контроля со стороны агентств»: «Единственное — некоторые юристы дополнили свои договоры более развернутыми пунктами об ответственности при использовании схем налоговой оптимизации. Так как в части уплаты налогов все риски всегда находятся на блогерах, какой-то тенденции смены статусов нет, но прослеживается увеличение количества блогеров на общей системе налогообложения».

Основатель рекламного агентства Digital Church Марк Хлуднев также подтвердил, что особых изменений в работу с блогерами его компания не внедряла, «разве что начала больше взаимодействовать по налоговым вопросам с блогерами, с которыми работа ведется на эксклюзивной основе». «На протяжении последних нескольких лет при работе с внешними блогерами, которые сотрудничают с нами не на эксклюзивной основе, мы просим предоставить перечень бухгалтерских документов, благодаря которым можно понять, что подрядчик «чистый» и с ним можно сотрудничать», — объяснил Хлуднев.

Представители Dream Team House (один из крупнейших блогерских «домов», сотрудничает в том числе с блогером из списка топ-20, по версии «Медиалогии», Аней Покров) и Liveliness Agency (также ведет блогера из топ-20 Валю Карнавал) на запросы РБК не ответили. Также поступили представители Оксаны Самойловой, Михаила Литвина, Гусейна Гасанова, Надин Серовски, Гоар Аветисян, Анастасии Ивлеевой, Дилары Зинатуллиной и Елены Сажиной — все они входят в топ-20 Instagram-блогеров (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), по версии «Медиалогии». Помимо этого, РБК обратился за комментарием к названным в черном списке телеграм-канала Mash блогерам Веронике Хацкевич, Виктории Боне и ее представителю, Егору Криду и его представителю, к представителю Регины Тодоренко, к представителю Дарьи Зотеевой, Екатерины Усмановой, Самиры Мустафаевой, а также направил запрос Дине Саевой и группе проектов Анастасии Мироновой.