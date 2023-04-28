Блиновская в суде по делу о неуплате налогов почти на ₽1 млрд. Видео

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Перед судом о мере пресечения блогер Елена Блиновская, которую обвинили в уклонении от уплаты налогов почти на 1 млрд руб., «добровольно» перечислила крупную сумму в бюджет. Об этом стало известно на суде, но конкретные цифры названы не были.



Защита просила суд ограничиться запретом определенных действий. Адвокаты заявляли, что Блиновская не пыталась скрыться, а в Белоруссию на «Майбахе» ехала по запланированному делу и узнала об уголовном деле после задержания.



Обвинение просило суд отправить Блиновскую под домашний арест, что и было сделано.