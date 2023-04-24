Кого затронет инициатива правительства о 30% НДФЛ для уехавших

Правительство внесло в Госдуму законопроект об НДФЛ в 30% для работающих дистанционно из-за рубежа россиян, но не тех, кто работает по трудовому договору. РБК разбирался, кого это коснется и что изменится для компаний

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Правительство 24 апреля внесло в Госдуму большой проект разнообразных поправок в налоговое законодательство, часть которых касается российских исполнителей работ, находящихся за рубежом.

Законопроектом предлагаются изменения в статью 208 Налогового кодекса, которая определяет (списочно), какие доходы являются доходами от источников в Российской Федерации, а какие — доходами от источников за ее пределами. При получении дохода от источников, квалифицируемых как российские, налогоплательщик-физлицо уплачивает НДФЛ: оставаясь налоговым резидентом — 13% (или 15% с части дохода, превышающей 5 млн руб. в течение года), а переходя в статус нерезидента — 30%. Если же доходы формально идут от источника за пределами России, то 13% НДФЛ платится только до тех пор, пока человек не становится нерезидентом. Для этого нужно прожить за границей 183 дня — возможно, с перерывами — в течение любого 12-месячного периода.

Согласно поправкам, перечень доходов от источников в России дополняется вознаграждением за выполненные работы (оказанные услуги, переданные права на использование результатов интеллектуальной деятельности) в интернете, если такое выполнение осуществляется за рубежом, но с использованием российских доменных имен и сетевых адресов или технических средств (комплексы программно-аппаратных средств), размещенных в России. При этом должно соблюдаться хотя бы одно из трех условий:

налогоплательщик является налоговым резидентом России;

доходы перечисляются на счет в российском банке;

источник выплаты — это российские организации или обособленные подразделения иностранных организаций в России.

По сравнению с версией законопроекта, представленной Минфином в июле 2022 года, произошло существенное изменение: убран пункт, который фактически повышал до 30% НДФЛ для работников российских компаний, базирующихся за рубежом и потерявших статус налогового резидента России (именно в этом пункте фигурировали отсылки к выполнению «дистанционным работником трудовой функции дистанционно по договору с работодателем, являющимся российской организацией»).

Срок предполагаемого вступления в силу поправок по сравнению с летней версией перенесен — с 1 января 2023 года на 1 января 2024 года.

В Минфине уточнили, что «указанные поправки [в новой версии] не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам» и «для них действующие налоговые условия никак не меняются». Такие сотрудники подпадали под прежнюю формулировку из законопроекта, но во внесенной в Думу версии ее не оказалось.

В ведомстве напрямую не пояснили, каких категорий работников и с какой формой трудоустройства новшества затронут. Однако, согласно действующему порядку, альтернативой трудовому договору с физлицом является договор гражданско-правового характера (ГПХ), который может принимать форму договора подряда, возмездного оказания услуг и т.п. Если услуги для российской организации оказывает находящийся за рубежом самозанятый (режим налога на профессиональный доход), то, по определению, его новация не затронет, так как вместо НДФЛ и других налогов самозанятый платит специальный налог.

В пресс-службе министерства отметили, что «законопроект в настоящее время еще дорабатывается на площадке правительства». Согласно практике, поправки могут быть подготовлены (либо самим правительством, либо депутатами) ко второму чтению законопроекта.

В ноябре министр финансов Антон Силуанов говорил, что Минфин склоняется к сохранению ставки 13% для дистанционных работников российских компаний, находящихся в другой стране, и в текущей версии законопроекта это обещание выполняется.

РБК направил запрос в Минфин.

Каких работников могут коснуться поправки

Адвокат Forward Legal Роман Гусак подтверждает: в предложенных поправках не упоминается вознаграждение за исполнение трудовых обязанностей (как в прошлой версии), а в других нормах налогового законодательства, если они касаются трудовых договоров, это указывается напрямую. «Следовательно, норма касается физических лиц без статуса индивидуального предпринимателя, которые оказывают услуги с использованием российской доменной зоны или серверов на территории РФ», — поясняет он.

Оказывают услуги или передают результаты интеллектуальной деятельности без трудового договора так называемые фрилансеры, то есть работники, чьи отношения с работодателем оформлены в виде договоров гражданско-правового характера, конкретизирует партнер юридической компании МЭФ Legal Александр Ерасов.

Аналогичный принцип был ранее закреплен в отношении выплат членам советов директоров российских компаний: выплаты им считаются доходами от источников в России вне зависимости от того, где фактически выполнялись управленческие функции, и от того, на какие банковские счета получены данные вознаграждения, указывает заместитель руководителя практики «международное право и налоги» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Антон Тарунтаев.

В соответствии с законопроектом не имеет значения, является источником выплаты российское юрлицо или иностранное, отмечает он. Так, иностранная организация будет признана налоговым агентом по выплате НДФЛ за гражданина — налогового резидента России, работающего по договору ГПХ из-за рубежа с использованием интернета в российской доменной зоне, следует из поправок.

Сейчас, если в договоре ГПХ прописано, что место выполнения работ находится за границей, то у организации-заказчика нет обязанности налогового агента, а физлицо, если оно является резидентом, обязано само уплатить НДФЛ, а если стало нерезидентом, то не должно платить налоги в России.

Как компании будут платить налоги

Возможно, «помимо политической составляющей воздействия на эмигрантов в текущей обстановке и желания остановить «отток мозгов» за границу» законодатель хочет закрыть существующий в Налоговом кодексе нормативный пробел, которым активно раньше пользовался бизнес в отношении иностранных работников, предполагает Тарунтаев. Часто иностранные сотрудники российских компаний получали доходы от дистанционной трудовой деятельности или деятельности в рамках гражданско-правового договора, находясь за рубежом, без удержания налога в РФ налоговым агентом (российской компанией).

Причиной неудержания налога могли быть формулировки договора, согласно которым деятельность физического лица, несмотря на то что была в интересах российской компании и российская компания являлась источником выплаты, осуществлялась за пределами страны. Таким образом, доход не признавался доходом от источников в России и НДФЛ в отношении нерезидента не удерживался, привел он пример.

Раньше иностранные компании (если речь не о филиале в России) не являлись налоговыми агентами, а теперь могут стать, если они будут являться источниками соответствующих доходов, подтверждает Ерасов. Сложность в том, что законных оснований принудительно поставить иностранную компанию на налоговый учет для целей НДФЛ (особенно если иностранная компания напрямую в России деятельности не ведет) — нет, добавляет Тарунтаев. «Более того, может возникать ситуация, при которой иностранная компания без регистрации филиала даже по собственному желанию не сможет встать на учет в РФ для уплаты НДФЛ», — предупреждает он.

В случае, если физлицо получает деньги от российской организации (в том числе по договору ГПХ), то налоговым агентом является эта организация, добавляет партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Таким образом, признание такого вознаграждения доходом от российского источника означает, что обязанность удержать НДФЛ будет возложена на российскую компанию.

«В случае, когда организация — заказчик услуг, являющийся в такой ситуации налоговым агентом, неправильно рассчитала НДФЛ, то она будет его обязана доплатить, поскольку она (а не физлицо) несет ответственность за правильное и своевременное удержание налога», — отмечает он.

Работодатели должны перед каждой выплатой проверять статус налогового резидента получателя дохода, однако инструменты для этого, кроме как информация от непосредственно физического лица, у компании отсутствуют, обращает внимание юрист практики международного налогового планирования BGP Litigation Линда Куркулите. «Компания может запросить скан-копии всех страниц зарубежных паспортов налогоплательщика с отметками о пересечении пограничных пунктов, а также запросить у физического лица письменное подтверждение о его статусе налогового резидента», — отмечает она. Если налоговые органы выявят нарушения, то налогового агента могут привлечь к ответственности в размере 20% от суммы, которая должна была быть перечислена.

Какие есть риски для сотрудников с трудовыми договорами

Законопроект лишь внесен с Госдуму и может быть значительно переработан, признают эксперты. «Не исключено, что норма может быть распространена на вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей. Такой риск есть, особенно если речь идет о возможности получить дополнительные источники финансирования бюджета», — допускает Гусак.

Нельзя исключать того, что работники по трудовым договорам все равно окажутся в зоне риска, учитывая, что проект будет дорабатываться ко второму чтению, согласен партнер, руководитель налоговой практики ЕПАМ Сергей Калинин.