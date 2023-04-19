Доходы русскоязычных блогеров выросли, несмотря на политику и новый закон

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 19 апреля
EUR ЦБ: 89,57 (-0,09) Инвестиции, 18 апр, 16:40 Курс доллара на 19 апреля
USD ЦБ: 81,6 (-0,03) Инвестиции, 18 апр, 16:40
Один человек погиб при обстреле Новой Каховки Политика, 08:49
США потребовали от России не использовать американские технологии на ЗАЭС Технологии и медиа, 08:37
Украина отозвала посла из Белоруссии после встречи Лукашенко и Пушилина Политика, 08:34
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 08:33
«Сити» довел «Баварию» до драки, чего ждать в Мюнхене. Главные интриги ЛЧ Спорт, 08:30
Сальдо сообщил о минометном обстреле Новой Каховки Политика, 08:24
Reuters узнал об опасениях Запада из-за станции Китая в Антарктиде Политика, 08:11
Как оставаться эффективным лидером
20 апреля 18:00 МСК
Присоединиться
Консервативный портфель: преимущества и недостатки вкладов и инвестиций РБК и банк Ренессанс, 08:05
Семья Мельниченко попросила ЕС вернуть его в число бенефициаров траста Бизнес, 08:02
Доходы русскоязычных блогеров выросли, несмотря на политику и новый закон Технологии и медиа, 08:00
МИД назвал ничтожными упоминания Курил в «Синей книге дипломатии» Японии Политика, 07:53
Британия оценила вероятность продолжения конфликта на Украине через год Политика, 07:46
Как упала стоимость российских компаний на фоне ухода иностранцев Pro, 07:30
На край света или инвестиции: на что потратить годовой бонус РБК и Цифра брокер, 07:27
Технологии и медиа ,  
0 

Доходы русскоязычных блогеров выросли, несмотря на политику и новый закон

Доходы большинства российских блогеров выросли более чем на четверть
Рекламодатели стали наращивать расходы на продвижение через блогеров: доходы большинства инфлюенсеров в первом квартале 2023 года выросли почти на 30%. При этом все больше компаний обращают внимание на их политическую позицию
Фото: AlessandroBiascioli / Shutterstock
Фото: AlessandroBiascioli / Shutterstock

Доходы большинства российских блогеров по итогам первого квартала 2023 года снова продемонстрировали рост, подсчитали по запросу РБК аналитики сервиса для автоматизации работы с фрилансерами и блогерами Solar Staff. В январе—марте текущего года блогеры-физлица (на них, по оценкам Solar Staff, приходится до 95% всех русскоязычных блогеров) зарабатывали за месяц в среднем 15,8 тыс. руб. Ежемесячный доход таких блогеров по сравнению с первым кварталом 2022 года вырос более чем на 27% (с 12,4 тыс. руб.) и более чем на 30% по сравнению с 2021 годом (12,1 тыс. руб.).

У блогеров, зарегистрированных как самозанятые (таких около 4%), среднемесячные доходы показали еще больший рост — на 35% по сравнению с 2022 годом и более чем в два раза по сравнению с 2021 годом. В первом квартале 2023 года самозанятые блогеры зарабатывали в среднем 57,1 тыс. руб. При этом в отдельно взятом месяце — марте 2023 года — их средний доход достиг максимального значения за последние три года — 64,6 тыс. руб.

Как считали

Аналитики Solar Staff изучили заработок 15 тыс. русскоязычных блогеров, которые размещали интеграции в VK, Telegram, «Одноклассниках», Instagram (соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), «Дзене», Rutube и YouTube. Выборка собрана за период с января 2021 года по март 2023-го из внутренних источников — обезличенной базы выплат крупнейших клиентов Solar Staff, среди которых, в частности, интернет-магазин Ozon, платформа Perfluence, библиотека электронных книг «Литрес» и другие. Всего в исследовании были задействованы около 50 компаний. Во внимание были приняты такие показатели, как количество задач, которое выполнил каждый блогер, его налоговый статус, размер вознаграждения, сфера компаний, которые сотрудничают с блогерами.

Представители Solar Staff объясняют рост доходов у блогеров тем, что после ухода западных сервисов российские компании перераспределили свои бюджеты. В частности, деньги, которые раньше тратились на контекстную и таргетированную рекламу, теперь используются на продвижение у инфлюенсеров. «В середине прошлого года мы увидели сильный спад доходов у блогеров — на 30–40% год к году по каждому налоговому статусу, — комментирует представитель Solar Staff Александр Норовяктин. — Тогда бренды заморозили маркетинговые бюджеты, чтобы разобраться в том, какие средства продвижения сейчас можно использовать. Цифры за январь—март 2023 года показывают, что многие компании снова делают ставку на блогеров».

Доходы русскоязычных блогеров выросли, несмотря на политику и новый закон

Единственная категория блогеров, у которых в первом квартале 2023 года зафиксировано падение доходов, — это инфлюенсеры с оформленным статусом индивидуального предпринимателя (ИП). Средний заработок за месяц у них на порядок выше, чем у «физиков» или самозанятых, — 206,7 тыс. руб. Однако и доля таких блогеров минимальная — всего порядка 0,5–1%. За январь—март 2023 года их среднемесячные доходы сократились на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и на 49% — по сравнению с 2021 годом. В Solar Staff связывают это в основном с релокацией таких блогеров: «Многие блогеры закрыли свои ИП в России и переехали, чтобы не потерять возможность работать с зарубежными заказчиками».

Читайте на РБК Pro
Google — дева, Twitter — овен: почему люди верят в астротрейдинг
Можно ли заработать на IPO бизнесов Alibaba в Гонконге
В России смягчат налоговую ответственность. Кому простят уголовное дело
Три причины планировать секс

Чем объясняется рост доходов блогеров

В 2023 году все больше рекламодателей размораживают бюджеты для спецпроектов и работы с блогерами, подтвердила РБК руководитель отдела маркетинга в социальных медиа рекламного холдинга OMD OM Group Анна Козырева. Те, кто уже размещался во второй половине 2022 года, просто наращивают объемы в нынешнем году.

Самая охватная на сегодняшний день площадка — YouTube — по-прежнему актуальна для рекламодателей, указывает Козырева. «Платформа позволяет работать с широкой целевой аудиторией и предлагает разнообразные варианты интеграций», — поясняет представитель OMD OM Group. На втором месте по востребованности, по ее словам, Telegram, который в 2022 году стал бенефициаром притока аудитории и блогеров из запрещенных сетей. «Но его охваты пока несопоставимы с Instagram», — добавляет эксперт. В числе набирающих популярность площадок, куда идут рекламодатели, Козырева также называет «ВКонтакте».

С лидерством YouTube как наиболее перспективной площадки для рекламы у блогеров согласен и основатель блогерского агентства Hype Agency Григорий Зорин. «Мы видим, что другие видеохостинги не готовы удовлетворить интересы рекламодателей в части прозрачных метрик, числа шоу и других атрибутах, — объясняет он свою позицию. — Все еще остается недоверие рекламодателей к ряду «новых» площадок, например VK и «Дзену». Это он объясняет тем, что бренды и агентства не обладают достаточным объемом накопленных данных, чтобы прогнозировать долгосрочные результаты, а также сомнениями клиентов в потоке целевого трафика.

Как изменились требования рекламодателей к блогерам

Помимо роста расходов на рекламу у блогеров рекламодатели изменили и подход к взаимодействию с ними, считает основатель рекламного агентства Digital Church Марк Хлуднев. Так, рекламодатели стали обращать больше внимания не столько на аудиторию, сколько на вовлечение пользователей в контент того или иного инфлюенсера: «Бизнес ищет наиболее эффективные инструменты, которые поддерживаются не просто просмотрами, а еще лайками и комментариями». Коммерческий директор Mediaplus Russia Владимир Шмаленюк также отмечает, что многие заказчики стали обращать внимание на политическую позицию блогеров и требовать от них соблюдения закона о маркировке интернет-рекламы.

Рост заработков блогеров может быть связан с перераспределением бюджетов из digital-инструментов, продолжает Зорин. Например, раньше рекламодатели могли купить трафик напрямую в YouTube и показывать OLV-контент (так называются рекламные ролики, которые вставляют перед, во время и после просмотра основного видео, но при этом не являются его частью). Однако после отключения со стороны YouTube возможности монетизации для российских пользователей часть этих бюджетов блогеры получают напрямую, размещая рекламу непосредственно в своих роликах. Кроме того, в связи с уходом западных компаний, по словам Зорина, происходит перераспределение рыночных долей между новыми собственниками бизнеса и оставшимися игроками, это сопряжено с ростом расходов на продвижение, в том числе через блогеров.

Управляющий партнер Feedstars Екатерина Прохорова объясняет рост заработков блогеров иначе: по ее словам, он в основном связан с увеличением количества инфозапусков, чаще всего разного рода обучающих продуктов, тренингов или услуг психологов. В отличие от Зорина Прохорова уже сейчас видит большой потенциал в VK и «Дзене».

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
блогеры YouTube VK реклама
Материалы по теме
Axios узнал о плане Байдена победить Трампа с помощью популярных блогеров
Политика
Блогер Блиновская опровергла проверки из-за мошенничества
Общество
Суд заочно арестовал блогера Максима Каца за фейки об армии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter