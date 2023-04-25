«Ведомости» узнали о налоге для работающих за границей YouTube-блогеров

В новом законопроекте не предусмотрен НДФЛ для работающих за рубежом блогеров, получающих доход из России за размещение контента в иностранных соцсетях, указывают «Ведомости». Эту «лазейку» устранят, сказал источник издания

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Работающих за рубежом блогеров и получающих доход из России за размещение контента в иностранных сетях планируют обложить НДФЛ, пишут «Ведомости». Те из них, кто является нерезидентом, должны будут заплатить налог по ставке 30%.

24 апреля правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, в том числе касающиеся исполнителей работ, находящихся за рубежом. Сейчас для физлиц-резидентов, работающих за рубежом, предусмотрена ставка 13% (или 15% на часть дохода свыше 5 млн в год), для нерезидентов — 30%.

Законопроект дополняет перечень доходов от российских источников вознаграждением за работу в интернете, если она осуществляется за рубежом, но с использованием российских доменных имен и сетевых адресов или технических средств. При этом должно выполнять как минимум одно из трех условий:

налогоплательщик является налоговым резидентом России;

доходы перечисляются на счет в российском банке;

источник выплаты — это российские организации или обособленные подразделения иностранных организаций в России.

Актуальная версия законопроекта не предполагает налогообложения для лиц, которые выполняют работу для российских компаний, но используют для этого иностранные соцсети — YouTube или Instagram (последний принадлежит Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена), обращает внимание газета.

Один из источников издания сообщил, что эта «лазейка» будет устранена и удержание НДФЛ распространится на блогеров, получающих доход из России за размещение контента на иностранных платформах. Второй собеседник газеты сказал, что в законопроекте все же предусмотрен налог для таких случаев, но документ скорректируют, чтобы формулировки были более четкими.

Обложить подоходным налогом блогеров, которые используют иностранные соцсети, планировалось еще в 2021 году, отмечает газета. Тогда иностранные платформы, в том числе YouTube, Twitter и TikTok, предлагалось признать налоговыми агентами с обязательством уплачивать в российский бюджет «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге».