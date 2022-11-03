Маск запустил в «Твиттере» опрос о свободе слова и политкорректности

Маск запустил в «Твиттере» опрос о том, что должны поддерживать рекламодатели в соцсети

Маск говорил, что у «Твиттера» есть «потенциал стать платформой для распространения свободы слова». Также предприниматель отмечал, что хочет сделать соцсеть источником информации независимо от политической принадлежности

Фото: Avishek Das/ Keystone Press Agency / Global Look Press

Новый владелец «Твиттер» Илон Маск в своем аккаунте запустил опрос о том, что должны поддерживать рекламодатели. Первый вариант — свободу слова, второй — политическую корректность.

По состоянию на 0:00 3 ноября большинство участников опроса (83%) выбрали первый вариант.

Два дня назад Маск также запускал опрос, вернуть ли назад сервис Vine, который принадлежит «Твиттер». Он использовался для создания коротких видеороликов, «вайнов», но был закрыт в 2016 году из-за конкуренции с другими подобными сервисами. 70% участников опроса высказались за возвращение Vine.

Продажа «Твиттера» Маску состоялась 27 октября. Предприниматель распустил прежний совет директоров и решил его возглавить лично. Кто еще войдет в состав совета, Маск не уточнял. По подсчетам Bloomberg, основатель Tesla выплатит уволенным руководителям более $100 млн. The New York Times писала, что Маск распорядился уволить и других сотрудников, но сколько из 7,5 тыс. человек сократят, осталось неясным.

Возглавив «Твиттер», Маск анонсировал перемены в работе и функциях социальной сети. Он задумал создать специальный совет по цензуре, куда войдут люди с разными взглядами, а также рассказал о новых вариантах монетизации.

Во-первых, наличие синей галочки, свидетельствующей о верификации аккаунта, станет платным и будет обходиться в $8 в месяц. Во-вторых, Маск предложил сделать платными возможность размещения длинных видео- и аудиозаписей, приоритет в отображении реплаев и сокращение показываемой рекламы.

В одном из твитов предприниматель заявил, что намерен сделать соцсеть «самым достоверным источником информации в мире, вне зависимости от политической принадлежности». Ранее Маск указывал, что видит в «Твиттере» «потенциал стать платформой для распространения свободы слова во всем мире», которую Маск считает «основой для демократии». Однако в том виде, в котором «Твиттер» существовал прежде, счел Маск, соцсеть не могла «служить этому и процветать».