Маск анонсировал появление в «Твиттере» совета по цензуре

В орган войдут люди, которые придерживаются самых разных мнений по различным вопросам, обещает новый владелец соцсети. Без обсуждения экспертами этого совета важные решения по модерации приниматься не будут

Илон Маск (Фото: Dado Ruvic / Reuters)

Руководство «Твиттера» сформирует специальный совет для «модерации контента», в котором будут представлены люди «со значительно разнящимися точками зрения», сообщил новый владелец соцсети Илон Маск.

«Все важные решения, связанные с модерированием контента или восстановлением аккаунтов, будут приниматься только после заседания этого совета», — подчеркнул бизнесмен.

Принадлежащая Маску X Holdings II, Inc. приобрела «Твиттер» 27 октября. The Washington Post, CNBC и Business Insider сообщили, что компанию покинули несколько ее топ-менеджеров, включая гендиректора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Маск назначил себя главой компании.

Бизнесмен объяснял решение купить «Твиттер» стремлением к тому, чтобы у людей с разными точками зрения была площадка для выражения мнения. По его мнению, традиционные СМИ «подогревают и поощряют» существование «крайне правых и крайне левых «эхокамер», которые разъединяют общество. Это не означает, что пользователи после смены руководства смогут «без каких-либо последствий» говорить в «Твиттере» все что угодно, подчеркнул Маск.

Bloomberg сообщал, что новый гендиректор отменит пожизненные блокировки аккаунтов. Такая блокировка подразумевает не только ограничение возможности пользователя писать новые твиты, но и лишение остальных людей доступа к уже опубликованным этим пользователем записям. Человек, который подвергся пожизненному бану, не сможет создать новый аккаунт.

Мера применяется в случае серьезных нарушений правил «Твиттера». Такое происходило, например, с учетной записью бывшего президента Дональда Трампа. После штурма Капитолия, который сторонники республиканца устроили в январе 2021 года во время подсчета голосов на президентских выборах, руководство соцсети увидело в твитах тогдашнего главы государства признаки подстрекательства к насилию.

В интервью Fox News после покупки соцсети Маском Трамп сказал, что политика нового руководства в области модерации не повлияет на то, как он пользуется соцсетями, и он намерен продолжать использовать собственный сервис Truth Social: «Мне он больше нравится, мне нравится, как он устроен. Мне нравится Илон, но я остаюсь в Truth». Он не стал отвечать на вопрос, будет ли он пользоваться «Твиттером» в будущем, если получит такую возможность.

«Я не думаю, что «Твиттер» может быть успешен без меня», — отметил экс-президент.

9 октября «Твиттер» закрыл доступ рэпера Канье Уэста к его аккаунту из-за антисемитских высказываний. Впоследствии соцсеть вернула музыканту возможность публиковать твиты. Маск уточнил, что аккаунт рэпера восстановили до того, как была завершена сделка.