Маск анонсировал появление в «Твиттере» совета по цензуре

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 61,13 (-0,44) Инвестиции, 16:12
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 61,53 (+0,18) Инвестиции, 16:12
Кадыров рассказал о специальной военной операции «Возмездие» на Украине Политика, 23:40
На свалках России кончается место: как решить проблему мусоропереработки Партнерский проект, 23:27
Bloomberg узнал о выплате Twitter более $100 млн уволенным директорам Бизнес, 23:26
Россия потребовала наказать обливших краской церковь в Швейцарии Общество, 23:20
Штрафы для богатых: как сделать справедливыми наказания для водителей Партнерский проект, 22:52
Маск анонсировал появление в «Твиттере» совета по цензуре Общество, 22:49
Плахотнюк решил вернуться в политику Политика, 22:46
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Насколько хорошо вы знаете правила этикета. Интеллигентный тест РБК и ГАЛС, 22:37
Адвокат Собчак подтвердил, что ее не подозревали по делу о вымогательстве Общество, 22:25
Любовь к быстрой езде: как наказывать нарушителей ПДД Партнерский проект, 22:23
СКА по буллитам обыграл московское «Динамо» в своем 1000-м матче в КХЛ Спорт, 22:05
Брошенные и опасные: как решить проблему бродячих собак в России Партнерский проект, 22:01
В цене всегда: на какую недвижимость стоит обратить внимание РБК и Амарант, 21:49
СК назвал возможную причину потери сознания пилотов Су-30 в Иркутске Общество, 21:44
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Маск анонсировал появление в «Твиттере» совета по цензуре

Илон Маск: в «Твиттере» появится специальный совет для модерации контента
В орган войдут люди, которые придерживаются самых разных мнений по различным вопросам, обещает новый владелец соцсети. Без обсуждения экспертами этого совета важные решения по модерации приниматься не будут
Twitter TWTR $53,94 +0,2% Купить
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Dado Ruvic / Reuters)

Руководство «Твиттера» сформирует специальный совет для «модерации контента», в котором будут представлены люди «со значительно разнящимися точками зрения», сообщил новый владелец соцсети Илон Маск.

«Все важные решения, связанные с модерированием контента или восстановлением аккаунтов, будут приниматься только после заседания этого совета», — подчеркнул бизнесмен.

Принадлежащая Маску X Holdings II, Inc. приобрела «Твиттер» 27 октября. The Washington Post, CNBC и Business Insider сообщили, что компанию покинули несколько ее топ-менеджеров, включая гендиректора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Маск назначил себя главой компании.

Бизнесмен объяснял решение купить «Твиттер» стремлением к тому, чтобы у людей с разными точками зрения была площадка для выражения мнения. По его мнению, традиционные СМИ «подогревают и поощряют» существование «крайне правых и крайне левых «эхокамер», которые разъединяют общество. Это не означает, что пользователи после смены руководства смогут «без каких-либо последствий» говорить в «Твиттере» все что угодно, подчеркнул Маск.

Bloomberg сообщал, что новый гендиректор отменит пожизненные блокировки аккаунтов. Такая блокировка подразумевает не только ограничение возможности пользователя писать новые твиты, но и лишение остальных людей доступа к уже опубликованным этим пользователем записям. Человек, который подвергся пожизненному бану, не сможет создать новый аккаунт.

Мера применяется в случае серьезных нарушений правил «Твиттера». Такое происходило, например, с учетной записью бывшего президента Дональда Трампа. После штурма Капитолия, который сторонники республиканца устроили в январе 2021 года во время подсчета голосов на президентских выборах, руководство соцсети увидело в твитах тогдашнего главы государства признаки подстрекательства к насилию.

Читайте на РБК Pro
Фото: Shutterstock Как в 1980-х: почему пик доллара может быть ближе, чем считает рынок
Фото: Hannah McKay - Pool / Getty Images От Бали до Казахстана — без ДМС: как страховать релоцированных работников
Фото: Stefano Rellandini / Reuters Дисциплина миллиардера: как в свои 88 лет живет и работает Джорджо Армани
Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости Кто из золотодобытчиков сможет выстоять под давлением санкций
Фото: Shannon Stapleton / Reuters Просто освежить резюме — недостаточно: с чего начать поиск новой работы
Фото: Вячеслав Якобчук / Shutterstock Обуза абьюза: «токсичное» руководство переживает в России новый расцвет
Фото: Shutterstock Что россиянам делать с криптокошельками на фоне санкций ЕС
Фото: Scott Olson / Getty Images Как принцип «деньги любят тишину» мешает строить сильную компанию

В интервью Fox News после покупки соцсети Маском Трамп сказал, что политика нового руководства в области модерации не повлияет на то, как он пользуется соцсетями, и он намерен продолжать использовать собственный сервис Truth Social: «Мне он больше нравится, мне нравится, как он устроен. Мне нравится Илон, но я остаюсь в Truth». Он не стал отвечать на вопрос, будет ли он пользоваться «Твиттером» в будущем, если получит такую возможность.

«Я не думаю, что «Твиттер» может быть успешен без меня», — отметил экс-президент.

9 октября «Твиттер» закрыл доступ рэпера Канье Уэста к его аккаунту из-за антисемитских высказываний. Впоследствии соцсеть вернула музыканту возможность публиковать твиты. Маск уточнил, что аккаунт рэпера восстановили до того, как была завершена сделка.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Канье Уэст Дональд Трамп Twitter Илон Маск соцсети
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Трамп заявил, что Twitter после покупки Маском «под вменяемым началом»
Технологии и медиа
Медведев пожелал Маску удачи в преодолении диктата в «Твиттере»
Политика
Bloomberg узнал о планах Маска отказаться от пожизненного бана в Twitter
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter