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WP узнала, что Маск передаст инвесторам конфиденциальные сведения Twitter

WP: Маск передаст инвесторам конфиденциальные данные о финансах и пользователях Twitter
Источники газеты заявили, что, согласно условиям покупки Маском соцсети, китайские и саудовские инвесторы смогут получить доступ к конфиденциальным сведениям Twitter. По данным WP, законностью сделки уже интересуются Минфин и ФБР
Twitter TWTR $53,9 0% Купить
Фото: Brian Snyder / Reuters
Фото: Brian Snyder / Reuters

Крупные неамериканские инвесторы получат доступ к конфиденциальной информации о финансах Twitter — и, возможно, о его пользователях — в соответствии с условиями сделки бизнесмена Илона Маска по приобретению компании, сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Крупные инвесторы <...> заключили конфиденциальные соглашения, в которых четко прописываются их потенциальные роли и доступ к информации. Приоритет отдается тем, кто вложил $250 млн и больше <...>. Этот порог даст бирже Binance (Китай), а также фондам Саудовской Аравии и Катара доступ к информации, выходящей за рамки того, что может получить инвестор более низкого уровня», — рассказали WP источники, знакомые с условиями сделки.

WP пишет, что Binance инвестировала в Twitter порядка $500 млн, в то время как саудовские фонды — около $2 млрд.

По словам собеседников газеты, чиновники Минфина США уже начали изучать вопрос, есть ли у них законное право начать расследование сделки по приобретению Twitter из-за связей Маска с иностранными компаниями и инвесторами. Еще один источник отметил, что законностью покупки также интересуются Белый дом и ФБР.

Маск 28 октября закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд и возглавил компанию. Источник Bloomberg сообщил, что руководить ею бизнесмен будет временно и, как ожидается, впоследствии уступит этот пост другому лицу. Свое решение купить Twitter Маск объяснил тем, что хочет создать «общую цифровую площадку, на которой может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере, без обращения к жестокости».

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За неделю до сделки The Washington Post написала, что американских чиновников беспокоит растущее политическое влияние основателя Tesla, его «безрассудные» заявления и тесные связи с Китаем. Источники издания также заявили, что многие в правительстве настаивали на более тщательной проверке покупки Twitter, так как сделка может еще больше усилить влияние Маска. В то же время, пишет газета, многие в Вашингтоне избегают лобовой конфронтации с миллиардером, поскольку действительно восхищаются его достижениями и хотят продолжать сотрудничество.

После этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что информация, что власти США проверяют связи Маска с иностранными государствами на предмет угрозы национальной безопасности, не соответствует действительности.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Илон Маск конфиденциальная информация твиттер Twitter иностранные инвесторы
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