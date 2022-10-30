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NYT узнала о приказе Маска начать увольнения сотрудников Twitter

NYT: Маск приказал начать увольнения сотрудников Twitter
Как пишет NYT, сокращения продлятся до 1 ноября — даты, когда сотрудники получают гранты в виде акций компании. Сколько человек из 7,5 тыс. работников Twitter будут уволены, не уточняется
Twitter TWTR $53,9 -0,07% Купить
Фото: Dado Ruvic / Reuters
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, недавно закрывший сделку по покупке Twitter, распорядился в субботу, 29 октября, начать увольнение сотрудников компании, сообщает The New York Times со ссылкой на четыре источника.

Некоторых менеджеров попросили составить списки сотрудников, которые будут уволены. По данным газеты, некоторые отделы сократят сильнее, чем другие (какие именно, не уточняется). Сколько всего из 7,5 тыс. сотрудников это затронет, пока не известно.

Как пишет издание, увольнения будут проходить до 1 ноября, дня, когда работники получают гранты в виде акций компании, составляющих значительную часть их зарплаты. Таким образом, со слов собеседников, бизнесмен рассчитывает избежать дополнительных расходов.

Twitter и представитель Маска не ответили на запросы NYT.

Сообщения о том, что Маск планирует масштабные увольнения, появились еще до закрытия сделки по приобретению соцсети. 20 октября The Washington Post, ссылаясь на полученные газетой документы, написала, что предприниматель заявил потенциальным инвесторам о будущем сокращении штата компании на 75% — до 2 тыс. Бизнесмен пообещал, что не будет этого делать.

Росс Гербер, исполнительный директор Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management, заявил, что уволены будут около 50% сотрудников. Он сослался на Джареда Бирчалла, которого называют «правой рукой» Маска. Бирчалл не ответил на запрос NYT.

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Маск 28 октября закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд и возглавил компанию. После этого компанию покинули гендиректор Параг Агравал, финдиректор Нед Сигал, глава отдела по правовой политике Виджая Гадде и другие высокопоставленные сотрудники. По данным Bloomberg, Агравал, Сигал и Гадде могут получить в общей сложности более $100 млн в качестве выходного пособия и других выплат.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Илон Маск Twitter увольнения сокращение сотрудников
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