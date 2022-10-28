Bloomberg узнал о выплате Twitter более $100 млн уволенным директорам

Сумма компенсаций экс-главе компании Парагу Агравалу, место которого занял Илон Маск, может составить около $50 млн, $37 млн получит финдиректор Нед Сигал, а $17 млн — ответственная за правовую политику Виджая Гадде

Параг Агравал (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Гендиректор Twitter Параг Агравал, финдиректор Нед Сигал, глава отдела по правовой политике Виджая Гадде и другие высокопоставленные сотрудники, которые покинули Twitter после покупки компании Илоном Маском, могут получить в общей сложности более $100 млн в качестве выходного пособия и других выплат, свидетельствуют подсчеты Bloomberg.

По данным агентства, Агравалу полагается около $50 млн, Сигалу — $37 млн, Гадде — $17 млн. Сумма компенсаций в случае, если будет установлено, что топ-менеджеры лишились должностей в процессе приобретения Twitter Маском, будет состоять из выходного пособия (равняется годовой зарплате), а также обналиченных компенсационных вознаграждений в форме акций. Кроме того, компания должна будет в течение года брать на себя расходы по страхованию здоровья бывших сотрудников (около $31 тыс. за каждого).

По информации The Washington Post, свою должность после смены владельца Twitter оставил также юрисконсульт Шон Эджетт.

В апреле, когда Маск начинал вести переговоры о приобретении Twitter, Reuters со ссылкой на данные Equilar писал, что в случае увольнения в течение года после перехода компании к новому владельцу Агравал получит $42 млн.

Агравал стал гендиректором Twitter в ноябре прошлого года, сменив на этой должности основателя компании Джека Дорси.

Принадлежащая Маску X Holdings II, Inc. купила «Твиттер» 27 октября. Бизнесмен сам возглавил компанию.