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Технологии и медиа ,  
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Подоляк обвинил Маска в теневом бане аккаунтов властей Украины в Twitter

Подоляк призвал Маска перестать занижать охваты официальных аккаунтов Украины в Twitter
Маск приобрел Twitter в прошлом октябре. Подоляк в декабре жаловался на исчезновение конфликта на Украине из трендов соцсети и невозможность зайти на страницу с украинским номером
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску социальная сеть Twitter пессимизирует и сокращает охваты официальных аккаунтов властей Украины, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Может, достаточно пессимизировать официальные аккаунты [Украины] и насильственно сокращать охват? Слишком все очевидно…» — написал он на своей странице в Twitter, обращаясь к Маску.

Подоляк призвал не помогать «российской пропаганде», отметив, что «ей это не поможет», а репутация социальной сети «умирает».

«Может, нужен регулятор, объясняющий владельцу правила конкуренции?» — добавил он.

Маск приобрел Twitter в октябре прошлого года. Он заявлял о намерении сделать соцсеть «самым достоверным источником информации в мире, вне зависимости от политической принадлежности». Так, в его планах было создание совета по цензуре, куда вошли бы люди с разными взглядами. Он обещал амнистировать заблокированные аккаунты, это уже коснулось страницы экс-президента США Дональда Трампа, а также объяснять причины бана.

Подоляк уже предъявлял претензии Маску. В декабре он сообщал, что тема военных действий на Украине исчезла из трендов Twitter и, по его словам, пропала возможность регистрироваться и заходить в аккаунт с украинским номером.

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Михаил Подоляк Илон Маск Twitter соцсети Украина
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