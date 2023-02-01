Подоляк обвинил Маска в теневом бане аккаунтов властей Украины в Twitter
Принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску социальная сеть Twitter пессимизирует и сокращает охваты официальных аккаунтов властей Украины, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Может, достаточно пессимизировать официальные аккаунты [Украины] и насильственно сокращать охват? Слишком все очевидно…» — написал он на своей странице в Twitter, обращаясь к Маску.
Подоляк призвал не помогать «российской пропаганде», отметив, что «ей это не поможет», а репутация социальной сети «умирает».
«Может, нужен регулятор, объясняющий владельцу правила конкуренции?» — добавил он.
Маск приобрел Twitter в октябре прошлого года. Он заявлял о намерении сделать соцсеть «самым достоверным источником информации в мире, вне зависимости от политической принадлежности». Так, в его планах было создание совета по цензуре, куда вошли бы люди с разными взглядами. Он обещал амнистировать заблокированные аккаунты, это уже коснулось страницы экс-президента США Дональда Трампа, а также объяснять причины бана.
Подоляк уже предъявлял претензии Маску. В декабре он сообщал, что тема военных действий на Украине исчезла из трендов Twitter и, по его словам, пропала возможность регистрироваться и заходить в аккаунт с украинским номером.