Подоляк сообщил об исчезновении темы Украины из трендов «Твиттера»

Советник главы офиса президента Украины также пожаловался на невозможность зарегистрироваться и войти в аккаунт с украинским номером

Фото: Aloisio Mauricio / Keystone Press Agency / Global Look Press

Тема военных действий на Украине пропала из трендов «Твиттера», сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в соцсети.

Кроме того, по его словам, стало невозможно зарегистрироваться и войти в аккаунт с украинским номером.

«Илон Маск, интересно, увидим ли мы когда-нибудь Twitter Files [слитая Маском переписка прежнего руководства Twitter о блокировке аккаунтов и контента] об осени — зиме 2022 года?» — поинтересовался Подоляк.

В конце октября основатель SpaceX и Tesla Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter за $44 млрд. После этого миллиардер начал менять соцсеть. В частности, он анонсировал появление в «Твиттере» совета по модерации, в который войдут люди «со значительно разнящимися точками зрения», пообещал «амнистию» заблокированным пользователям соцсети, анонсировал публикацию «файлов Twitter», касающихся блокировки материалов о сыне американского лидера Джо Байдена Хантере и аккаунта экс-президента Дональда Трампа (были опубликованы в том числе журналистом Мэттом Тайбби).

В начале октября Маск предложил «наиболее вероятный» исход конфликта на Украине. По его мнению, он разрешится тем, что Крым останется частью России и что Москва сможет добиться нейтрального статуса страны. «Приезжайте на Украину. <...> После этого вы расскажете нам, как закончить эту войну, кто ее начал и когда можно ее закончить», — ответил ему украинский президент Владимир Зеленский.