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The Guardian сообщила об удалении купленных талибами галочек в «Твиттере»

Guardian: купленные талибами синие галочки в «Твиттере», похоже, удалили из их аккаунтов
По крайней мере два чиновника «Талибана» купили галочки для верификации своих аккаунтов, сообщал Би-би-си

Синие галочки (знак верификации в «Твиттере»), купленные представителями движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), похоже, были удалены поле возмущения пользователей, пишет газета The Guardian.

О том, что талибы начали покупать синие галочки, сообщал Би-би-си. По крайней мере два чиновника «Талибана» и четыре сторонника в Афганистане воспользовались платной функцией, обнаружил телеканал. В частности, галочкой пользуется глава департамента «Талибана» по «доступу к информации» Хедаятулла Хедаят, на его аккаунт подписаны 187 тыс. пользователей. Она есть и у главы отдела по контролю за СМИ в Министерстве информации и культуры Афганистана Абдула Хак Хаммада (у него 170 тыс. подписчиков), сообщал Би-би-си.

Кроме того, бывший чиновник «Талибана» в понедельник похвалил нового владельца Twitter Илона Маска, заявив, что тот «снова делает «Твиттер» великим». Это вызвало возмущение пользователей, пишет издание. Ко вторнику у аккаунтов талибов больше не было синих галочек. При этом неясно, удалила ли их соцсеть или сами владельцы.

Талибы уже давно пользуются «Твиттером», но до сих пор не имели знака верификации.

После покупки Twitter Маск сделал платной верификацию учетных записей.Twitter Blue позволяет аккаунтам получать синюю галочку за $8 в месяц (для iOS — за $11).

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Елена Чернышова
Twitter Талибан
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