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В Twitter начнут показывать причину блокировки аккаунтов

Илон Маск: в январе Twitter начнет показывать причину блокировки аккаунтов
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Илон Маск
Илон Маск (Фото: Win McNamee / Getty Images)

В январе в Twitter появится функция отображения причины блокировки аккаунта или его теневого бана (ограничение видимости его публикаций), сообщил владелец соцсети, бизнесмен Илон Маск.

Так он ответил на многочисленные твиты с вопросом, почему был заблокирован аккаунт турецкого криптоаналитика с более чем 160 тыс. подписчиков.

«Я узнаю [о причинах блокировки учетной записи]. Нам действительно нужно внедрить функцию, показывающую, почему учетная запись была приостановлена или видимость отфильтрована (теневой бан). Появится в январе», — написал он в ответ.

Сейчас при блокировке учетной записи появляется сообщение о том, что ее действие было приостановлено, и пояснение, что Twitter принимает такие меры, если аккаунт нарушил правила соцсети. Ниже приводится ссылка на эти правила.

В декабре произошло несколько вызвавших вопросы блокировок учетных записей Twitter. Так, 16 декабря соцсеть заблокировала аккаунты нескольких американских журналистов из газет The Washington Post, The New York Times, телеканала CNN и других СМИ. WP связала блокировку с решением Twitter о запрете передавать текущее местоположение другого человека без его согласия. Предположительно, каждый из заблокированных журналистов освещал историю с Джеком Суини, которого Илон Маск ранее обвинил в публикации информации о перемещениях самолета бизнесмена, писала газета.

Владелец соцсети подал в суд на Суини, сообщив, что сделал это после того, как в Лос-Анджелесе некий «сумасшедший сталкер» преследовал машину его сына. Суини отрицал причастность к этому.

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Позднее Twitter заблокировал твит одного из пользователей соцсети, в котором была выражена критика в адрес конгресса США из-за флага Украины во время выступления в законодательном органе президента страны Владимира Зеленского. Автор публикации выложил скрин, в котором Twitter объяснил блокировку поста нарушением правил соцсети. Маск в ответ на это написал, что твит не нарушает правила, и пообещал разобраться в данном вопросе.

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