Конгресс США потребовал от главы WADA отчет по делу китайских пловцов
Конгресс США потребовал от Всемирного антидопингового агентства (WADA) отчет по делу 23 китайских пловцов. Об этом сообщается на сайте комитета по энергетике и торговле палаты представителей конгресса США.
В письме, адресованном президенту WADA Витольду Баньке, озвучены вопросы, которые должны были ему задать на слушаниях в конгрессе, куда глава организации отказался приехать. Теперь в конгрессе от Баньки ждут ответы в письменном виде до 8 августа.
В документе вновь поднята проблема расследования дела 23 китайских пловцов, попавшихся на триметазидине перед Олимпиадой в Токио, но не отстраненных от соревнований.
В палате представителей конгресса США отмечают, что как организация, поддерживаемая налогоплательщиками США, WADA несет ответственность перед американским народом за обеспечение честности путем соблюдения международных требований к тестированию. «Мы считаем, что WADA не справилось с этой важной миссией», — говорится в письме.
Там также заявили, что обеспокоены «чрезмерным почтением», которое WADA оказывает к Китайскому антидопинговому агентству (CHINADA). В палате обратили внимание, что руководит CHINADA Ли Чжицюань — секретарь комитета Коммунистической партии Китая, намекнув, что государственный деятель вмешивается в антидопинговую систему.
«Кроме того, спонсорское соглашение WADA с ANTA Sports — китайской спортивной компанией, спонсирующей Олимпийский комитет Китая и национальную федерацию плавания Китая, может быть воспринято как конфликт интересов», — говорится в письме.
В палате заявили, что неспособность WADA обеспечить соблюдение правил в отношении CHINADA вызывают беспокойство. «Хотя мы знаем, что WADA начало расследование, мы обеспокоены тем, что международное внимание было необходимо для проведения комплексной проверки, которая должна быть обычной», — говорится в письме.
В середине июня конгресс США пригласил Баньку на слушания по теме «Изучение антидопинговых мер в преддверии Олимпийских игр 2024 года» на фоне обвинений в сокрытии допинга у китайских пловцов, но Банька от приезда в конгресс отказался.
В мае спецкомитет палаты представителей конгресса США по Китаю обратился в Минюст США и Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой начать расследование дела о возможном сокрытии допинга у китайских пловцов. Комитет обвинил Китай в поддержке на государственном уровне нечестной конкуренции на Олимпийских играх, сравнив происходящее с допинг-скандалом в российском спорте.
В апреле газета New York Times написала, что в январе 2021 года сразу 23 китайских спортсмена сдали положительные пробы на триметазидин, но их допустили на Олимпиаду в Токио. В WADA заявили, что не смогли найти доказательств, чтобы опровергнуть доводы Китайского антидопингового агентства о «бытовом загрязнении», и назначили независимого прокурора для нового расследования.
В Антидопинговом агентстве США (USADA) обвинили WADA в сокрытии положительных допинг-проб китайских пловцов. В USADA призывали к реформированию WADA, а глава американского агентства Трэвис Тайгарт заявил, что «все те, кто грязными руками скрывает положительные пробы и подавляет голоса информаторов, должны быть привлечены к ответственности по всей строгости правил и закона». В CHINADA заявили, что возмущены ложными обвинениями.
Банька на заседании совета учредителей организации заявил, что большинство американских спортсменов не находятся под действием Всемирного антидопингового кодекса. Он подчеркнул, что некоторые эксперты и СМИ обвиняют WADA в фаворитизме по отношению к Китаю, несмотря на отсутствие каких-либо доводов.
В начале этой недели WADA сообщило, что USADA впервые предстоит проверка на соответствие кодексу из-за конфликта между организациями по делу о допинге у 23 китайских пловцов. Если вина USADA будет доказана, то США могут лишиться Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 2028 году и в Солт-Лейк Сити в 2034 году.
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