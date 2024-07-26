Конгресс США потребовал от главы WADA отчет по делу китайских пловцов

В письме содержатся вопросы, которые должны были задать главе WADA Витольду Баньке на слушаниях в конгрессе, куда глава WADA отказался приехать. Теперь конгресс ждет ответы в письменном виде до 8 августа

Витольд Банька (Фото: Michael Kappeler / Global look press)

Конгресс США потребовал от Всемирного антидопингового агентства (WADA) отчет по делу 23 китайских пловцов. Об этом сообщается на сайте комитета по энергетике и торговле палаты представителей конгресса США.

В письме, адресованном президенту WADA Витольду Баньке, озвучены вопросы, которые должны были ему задать на слушаниях в конгрессе, куда глава организации отказался приехать. Теперь в конгрессе от Баньки ждут ответы в письменном виде до 8 августа.

В документе вновь поднята проблема расследования дела 23 китайских пловцов, попавшихся на триметазидине перед Олимпиадой в Токио, но не отстраненных от соревнований.

В палате представителей конгресса США отмечают, что как организация, поддерживаемая налогоплательщиками США, WADA несет ответственность перед американским народом за обеспечение честности путем соблюдения международных требований к тестированию. «Мы считаем, что WADA не справилось с этой важной миссией», — говорится в письме.

Там также заявили, что обеспокоены «чрезмерным почтением», которое WADA оказывает к Китайскому антидопинговому агентству (CHINADA). В палате обратили внимание, что руководит CHINADA Ли Чжицюань — секретарь комитета Коммунистической партии Китая, намекнув, что государственный деятель вмешивается в антидопинговую систему.

«Кроме того, спонсорское соглашение WADA с ANTA Sports — китайской спортивной компанией, спонсирующей Олимпийский комитет Китая и национальную федерацию плавания Китая, может быть воспринято как конфликт интересов», — говорится в письме.

В палате заявили, что неспособность WADA обеспечить соблюдение правил в отношении CHINADA вызывают беспокойство. «Хотя мы знаем, что WADA начало расследование, мы обеспокоены тем, что международное внимание было необходимо для проведения комплексной проверки, которая должна быть обычной», — говорится в письме.

В середине июня конгресс США пригласил Баньку на слушания по теме «Изучение антидопинговых мер в преддверии Олимпийских игр 2024 года» на фоне обвинений в сокрытии допинга у китайских пловцов, но Банька от приезда в конгресс отказался.

В мае спецкомитет палаты представителей конгресса США по Китаю обратился в Минюст США и Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой начать расследование дела о возможном сокрытии допинга у китайских пловцов. Комитет обвинил Китай в поддержке на государственном уровне нечестной конкуренции на Олимпийских играх, сравнив происходящее с допинг-скандалом в российском спорте.

В апреле газета New York Times написала, что в январе 2021 года сразу 23 китайских спортсмена сдали положительные пробы на триметазидин, но их допустили на Олимпиаду в Токио. В WADA заявили, что не смогли найти доказательств, чтобы опровергнуть доводы Китайского антидопингового агентства о «бытовом загрязнении», и назначили независимого прокурора для нового расследования.

В Антидопинговом агентстве США (USADA) обвинили WADA в сокрытии положительных допинг-проб китайских пловцов. В USADA призывали к реформированию WADA, а глава американского агентства Трэвис Тайгарт заявил, что «все те, кто грязными руками скрывает положительные пробы и подавляет голоса информаторов, должны быть привлечены к ответственности по всей строгости правил и закона». В CHINADA заявили, что возмущены ложными обвинениями.

Банька на заседании совета учредителей организации заявил, что большинство американских спортсменов не находятся под действием Всемирного антидопингового кодекса. Он подчеркнул, что некоторые эксперты и СМИ обвиняют WADA в фаворитизме по отношению к Китаю, несмотря на отсутствие каких-либо доводов.

В начале этой недели WADA сообщило, что USADA впервые предстоит проверка на соответствие кодексу из-за конфликта между организациями по делу о допинге у 23 китайских пловцов. Если вина USADA будет доказана, то США могут лишиться Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 2028 году и в Солт-Лейк Сити в 2034 году.