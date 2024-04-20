NYT: 23 китайских пловца попались на допинге, но поехали на Олимпиаду в Токио

NYT узнала о допуске китайских пловцов на ОИ в Токио, несмотря на допинг

Допинг-пробы 23 китайских пловцов дали положительный результат на триметазидин перед Играми, но те все равно выступили в Токио. Китайское антидопинговое агентство решило, что имело место «бытовое загрязнение»

Чжан Юйфэй (Фото: David Balogh / Getty Images)

В допинг-пробах 23 китайских пловцов за семь месяцев до Олимпийских игр в Токио было найдено одно и то же запрещенное вещество — триметазидин. Тем не менее все были допущены до выступления на Играх, сообщает The New York Times (NYT).

Несколько из этих спортсменов выиграли медали, в том числе три золота. Многие из них все еще соревнуются и собираются бороться за награды в Париже, например двукратная олимпийская чемпионка Токио Чжан Юйфэй.

Именно за триметазидин была дисквалифицирована российская фигуристка Камила Валиева.

NYT отмечает, что китайская сторона признала положительные результаты тестов в отчете своего антидопингового регулятора, но заявила, что пловцы приняли запрещенное вещество непреднамеренно и в небольших количествах, так что никаких действий против них не требуется. Расследование организации показало, что в отеле, где оставались китайские пловцы, следы вещества были обнаружены на кухне.

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что тщательно рассмотрели решение, принятое китайской стороной. «В конечном итоге мы пришли к выводу, что нет никаких конкретных оснований оспаривать предполагаемое бытовое загрязнение», — заявил старший директор по науке и медицине WADA Оливье Рабин.

Глава Антидопингового агенства США (USADA) Трэвис Тайгарт возмутился, что о подобном случае даже не сообщили публично. «Похоже, что это разрушительный удар в спину чистых спортсменов и глубокое предательство всех спортсменов, которые соревнуются честно и соблюдают правила. Все те, кто грязными руками скрывает эти положительные факты и подавляет голоса отважных информаторов, должны быть привлечены к ответственности по всей строгости правил и закона», — заявил Тайгарт.

Всего китайские пловцы в Токио завоевали три золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль.