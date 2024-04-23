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В США призвали реформировать WADA после скандала с китайскими пловцами

USADA призвало к реформам в WADA: нужно убрать лису от охраны курятника
Допинг-пробы 23 китайских пловцов дали положительный результат на триметазидин перед ОИ в Токио, но они были оправданы. В USADA призвали назначить независимого прокурора для этого дела, а также пересмотреть деятельность WADA
Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press

Антидопинговое агентство США (USADA) призвало пересмотреть деятельность Всемирного антидопингового агентства (WADA) после скандала с положительными тестами китайских пловцов перед Олимпиадой в Токио. Об этом говорится в заявлении на сайте USADA.

Ранее стало известно, что в январе 2021 года сразу 23 китайских спортсмена сдали положительные пробы на триметазидин, но их допустили на Олимпиаду в Токио. В WADA заявили, что не смогли найти доказательств, чтобы опровергнуть доводы Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о «бытовом загрязнении».

«Мы призываем правительства и спортивное движение пересмотреть деятельность WADA, чтобы гарантировать, что сокрытие положительных проб накануне Олимпийских игр больше не повторится, и раз и навсегда убрать «лису» от «охраны курятника», сделав WADA по-настоящему независимым», — сказано в заявлении USADA.

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В USADA заявили, что все чистые спортсмены и общественность не получили удовлетворительного ответа на свои вопросы по этому делу на пресс-конференции WADA, которая состоялась 22 марта. «Избирательное и корыстное применение правил, о которых мы слышали вчера, разрушает доверие общества к Олимпийскому и Паралимпийскому движению. Осознание того, что к разным странам могут применяться разные правила, ослабляет интерес тех, кто жизненно важен для деятельности WADA, включая лучших атлетов мира, болельщиков, спонсоров и следующее поколение спортсменов», — отметили в USADA.

В USADA считают, что нужно назначить независимого прокурора для рассмотрения этого дела. «Все спортсмены, спонсоры и болельщики Олимпийского и Паралимпийского движения заслуживают настоящего «сторожевого пса», у которого есть зубы и решимость применять правила единообразно и справедливо. Учитывая, что мы находимся в преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже в 2024 году, спортсмены и общественность отчаянно нуждаются в доверии к глобальной антидопинговой системе», — сказано в заявлении USADA.

Примечательно, что именно за триметазидин была дисквалифицирована российская фигуристка Камила Валиева. Правда в WADA отметилb, что у китайских пловцов концентрация триметазидина в пробах была намного ниже, чем у Валиевой.

Глава USADA Трэвис Тайгарт ранее назвал дело китайских пловцов «разрушительным ударом в спину чистых спортсменов и глубоким предательством всех спортсменов, которые соревнуются честно и соблюдают правила». В WADA ответили, что у Тайгарта не возникало вопросов, когда многих американских спортсменов оправдывали по допинговых делам из-за «бытового загрязнения».

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Иван Витченко Иван Витченко
допинг плавание WADA США Китай
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