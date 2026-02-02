WADA: правила, санкции и новые вызовы для мирового спорта
Что такое WADA и чем занимается организация
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) — это международная организация, отвечающая за разработку и контролирующая соблюдение единых антидопинговых правил в мировом спорте. История создания WADA началась в 1999 году после серии громких допинговых скандалов в велоспорте: агентство учредили по инициативе Международного олимпийского комитета, чтобы сформировать универсальный подход к борьбе с запрещенными веществами и методами. С 2004-го действует Всемирный антидопинговый кодекс, который подписали все международные спортивные организации и федерации.
Финансирование WADA — мирового антидопингового агентства построено по уникальной модели «50/50»: половину бюджета обеспечивает Международный олимпийский комитет, вторую половину — правительства стран мира. Такая система призвана сохранить баланс интересов спорта и государств. С 2020 года организацию возглавляет президент Витольд Банька (Польша), переизбранный на финальный срок до конца 2028 года. Штаб-квартира находится в Монреале (Канада).
Ключевые полномочия WADA в спорте включают:
-
утверждение и обновление Всемирного антидопингового кодекса WADA — кодекса прав и обязанностей для всех федераций;
-
аккредитация и контроль лабораторий, которые имеют право анализировать допинг-пробы;
-
мониторинг работы национальных антидопинговых агентств, включая РУСАДА, и оценка их соответствия кодексу.Фото: Lee Jin-man / AP / ТАСС
Список запрещенных препаратов WADA в 2026 году
Обновленный список запрещенных препаратов WADA вступил в силу 1 января 2026 года и обязателен для всех международных соревнований. Он делит вещества и методы на три основные категории.
Первая группа — препараты, запрещенные всегда. К ней относятся анаболические стероиды, пептидные гормоны, диуретики и методы искусственного повышения кислородной емкости крови. Вторая группа — вещества, запрещенные только в соревновательный период, включая стимуляторы, наркотические анальгетики и каннабиноиды. Третья группа — препараты, запрещенные в отдельных видах спорта, например бета-блокаторы в стрельбе или автоспорте.
Отдельно WADA подчеркивает статус трамадола: он включен в список как запрещенный в соревновательный период, и это правило остается актуальным и в 2026 году. При включении вещества в перечень применяется критерий «два из трех»: препарат должен улучшать результат, представлять риск для здоровья или противоречить духу спорта.
Статус РУСАДА и санкции WADA против России
По состоянию на январь 2026 года РУСАДА остается в статусе non-compliant — не соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу. Формальная причина — несоответствие отдельных норм российского законодательства требованиям кодекса WADA. При этом агентство продолжает проводить тестирование спортсменов внутри страны и взаимодействовать с международной системой контроля, выполняя роль WADA в допуске россиян на Олимпийские игры.
Санкции WADA против России выражаются прежде всего в ограничении национального представительства: флаг и гимн России запрещены на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а спортсмены выступают в нейтральном статусе. Кроме того, WADA не имеет права перечислять бюджетные средства РУСАДА до восстановления статуса соответствия.
В октябре 2025 года был поставлен финал в деле Камилы Валиевой: Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию, окончательно утвердив четырехлетнюю дисквалификацию фигуристки. Срок отстранения отсчитывается с декабря 2021 года, что стало одним из наиболее обсуждаемых кейсов в практике WADA.
Права спортсменов: допинг-тесты и апелляции
Правила WADA для спортсменов начинаются с Системы антидопингового администрирования и управления (англ. Anti-Doping Administration and Management System, ADAMS). Это онлайн-платформа, где участники международного пула тестирования обязаны ежедневно указывать свое местонахождение и часовое «окно доступности». Три пропуска допинг-контроля в течение года приравниваются к нарушению и влекут дисквалификацию.
Важным механизмом остается TUE (англ. Therapeutic Use Exemptions) — терапевтическое исключение. Оно позволяет легально принимать запрещенные препараты по медицинским показаниям, например инсулин при диабете. Для этого спортсмен должен заранее подать заявку и подтвердить диагноз документально; справка «задним числом» не принимается.
Процедура допинг-контроля предусматривает право уполномоченного лица прийти в любое время суток, а отказ от сдачи пробы считается положительным тестом. В случае несогласия с решением спортсмен сначала обращается в национальный арбитраж, а финальной инстанцией является CAS (англ. Court of Arbitration for Sport) — Спортивный арбитражный суд в Лозанне (Швейцария).
Критика WADA: конфликт с США и новые скандалы
В 2025–2026 годах усилилась критика работы WADA в медиа, связанная прежде всего с конфликтом с Национальным антидопинговым агентством США — USADA. Американское агентство обвинило WADA в сокрытии информации о положительных пробах китайских пловцов. В ответ WADA заявило о возможности жестких мер, вплоть до лишения США права принимать Олимпийские игры 2028 и 2034 годов.
Ситуацию обостряет угроза неплатежей: США являются крупнейшим государственным донором и рассматривают заморозку взносов. Дополнительным вызовом стали анонсированные Enhanced Games — частные соревнования «улучшенных атлетов», где допинг разрешен. WADA рассматривает этот проект как угрозу здоровью спортсменов и самой модели честного спорта.
