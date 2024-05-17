В WADA обеспокоились, что 90% спортсменов США вне их контроля
Большинство американских спортсменов не находятся под действием Всемирного антидопингового кодекса. Об этом заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька на заседании совета учредителей WADA, комментируя дело о положительных допинг-пробах китайских пловцов перед Олимпиадой в Токио.
«90% американских атлетов не находятся под действием антидопингового кодекса, а 31% из тех, что находятся, не проходили допинг-тестирование. Но я считаю, что американские атлеты, так же, как и атлеты из любой другой страны, заслуживают одной и той же справедливой антидопинговой системы», — цитирует Баньку «РИА Новости».
В США профессиональные лиги, в частности, НХЛ, НБА, Национальная футбольная лига (НФЛ), Национальная бейсбольная лига (MLB), не являются подписантами кодекса WADA.
Банька отметил, что некоторые эксперты и СМИ обвиняют WADA в фаворитизме к Китаю, несмотря на отсутствие каких-либо доводов. «Наверное, это свидетельствует о том, что мы по-настоящему независимая организация», — глава WADA, который ранее уже обвинял в лицемерии Антидопинговое агентство США (USADA) в деле с китайскими пловцами.
Ранее газета New York Times сообщила, что в январе 2021 года сразу 23 китайских спортсмена сдали положительные пробы на триметазидин, но их допустили на Олимпиаду в Токио. В WADA заявили, что не смогли найти доказательств, чтобы опровергнуть доводы Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о «бытовом загрязнении». 25 апреля WADA сообщило, что пригласило независимого прокурора из Швейцарии для проверки этого дела.
Из-за дела китайских пловцов в USADA призывали к реформам в WADA, глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт заявлял, что «все те, кто грязными руками скрывает положительные пробы и подавляет голоса информаторов, должны быть привлечены к ответственности по всей строгости правил и закона».
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