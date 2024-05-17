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Спорт ,  
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В WADA обеспокоились, что 90% спортсменов США вне их контроля

WADA: 90% спортсменов из США не находятся под действием антидопингового кодекса
Глава WADA, комментируя критику действий агентства в деле китайских пловцов, отметил, что большинство спортсменов в США не находятся под действием антидопингового кодекса
Витольд Банька
Витольд Банька (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Большинство американских спортсменов не находятся под действием Всемирного антидопингового кодекса. Об этом заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька на заседании совета учредителей WADA, комментируя дело о положительных допинг-пробах китайских пловцов перед Олимпиадой в Токио.

«90% американских атлетов не находятся под действием антидопингового кодекса, а 31% из тех, что находятся, не проходили допинг-тестирование. Но я считаю, что американские атлеты, так же, как и атлеты из любой другой страны, заслуживают одной и той же справедливой антидопинговой системы», — цитирует Баньку «РИА Новости».

Глава WADA обвинил в лицемерии Антидопинговое агентство США
Спорт
Витольд Банька

В США профессиональные лиги, в частности, НХЛ, НБА, Национальная футбольная лига (НФЛ), Национальная бейсбольная лига (MLB), не являются подписантами кодекса WADA.

Банька отметил, что некоторые эксперты и СМИ обвиняют WADA в фаворитизме к Китаю, несмотря на отсутствие каких-либо доводов. «Наверное, это свидетельствует о том, что мы по-настоящему независимая организация», — глава WADA, который ранее уже обвинял в лицемерии Антидопинговое агентство США (USADA) в деле с китайскими пловцами.

Ранее газета New York Times сообщила, что в январе 2021 года сразу 23 китайских спортсмена сдали положительные пробы на триметазидин, но их допустили на Олимпиаду в Токио. В WADA заявили, что не смогли найти доказательств, чтобы опровергнуть доводы Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о «бытовом загрязнении». 25 апреля WADA сообщило, что пригласило независимого прокурора из Швейцарии для проверки этого дела.

Из-за дела китайских пловцов в USADA призывали к реформам в WADA, глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт заявлял, что «все те, кто грязными руками скрывает положительные пробы и подавляет голоса информаторов, должны быть привлечены к ответственности по всей строгости правил и закона».

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