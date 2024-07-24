WADA поставило под сомнение соответствие США антидопинговому кодексу
Антидопинговому агентству США (USADA) по инициативе Всемирного антидопингового агентства (WADA) в августе впервые предстоит проверка на соответствие кодексу из-за конфликта между организациями по делу о допинге у 23 китайских пловцов. Об этом WADA заявило агентству Reuters.
Проверка независимого комитета по соответствию (CRC) в случае неблагоприятных для США результатов может поставить под угрозу проведение в стране Олимпийских игр 2028 и 2034 годов. Страна должна соответствовать антидопинговому кодексу, если хочет принимать международные соревнования такого уровня.
Глава USADA Трэвис Тайгарт заявил, что WADA действует из страха и предстоящая проверка покажет, насколько CRC является независимым.
Ранее 24 июля американскую сторону предупредили на сессии МОК о рисках потерять Олимпиаду-2034, если она не признает главенство WADA в антидопинговой борьбе. Глава WADA Витольд Банька пригрозил USADA изоляцией от мирового спорта.
Тайгарт в ответ сравнил WADA c ручной собачкой.
Претензии к США со стороны WADA связаны с начавшимся федеральным расследованием по делу 23 пловцов из Китая, которых в 2021 году допустили на Игры в Токио, несмотря на положительные пробы на триметазидин.
WADA тогда не оспорило решение китайского агентства не наказывать спортсменов. В Токио они выиграли несколько медалей, в том числе три золота. Часть пловцов также выступят на Олимпиаде в Париже.
После того как о скрытых пробах стало известно в апреле 2024-го, в США начали расследование. Принятый в 2020 году «Акт Родченкова» расширяет юрисдикцию правоохранительных органов США на любые международные соревнования, в которых участвуют американские спортсмены или которые имеют финансовые связи с Соединенными Штатами.
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