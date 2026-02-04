Международный олимпийский комитет: президент, штаб-квартира, функции

Кирсти Ковентри (Фото: Harold Cunningham / Getty Images)

МОК (International Olympic Committee, IOC) — это ключевой институт глобального спорта. В 2025 году впервые за 130 лет организацию возглавила женщина — зимбабвийка Кирсти Ковентри. Сегодня МОК не только отвечает за проведение Олимпийских игр, но и распределяет миллиарды долларов на развитие спорта, а также участвует в работе системы антидопингового контроля.

Что такое МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) — это высший орган управления олимпийским движением. Он является правообладателем Олимпийских игр и всего, что с ними связано: олимпийских символов, гимна, девиза и самой концепции проведения соревнований. Ни одно мероприятие под брендом Олимпиады не может быть проведено без согласия МОК.

Фото: Carl Recine / Getty Images

Цели и задачи Международного олимпийского комитета — создание условий для проведения соревнований, помощь в развитии спорта и защита олимпийских ценностей.

Правовой основой существования комитета служит Олимпийская хартия. Это документ, который определяет статус организации, права и обязанности участников соревнований и регламент принятия решений.

Около 60% средств в МОК поступает от продажи прав на телетрансляции Олимпийских игр. Остальную часть комитет получает от глобальной спонсорской программы под названием TOP (The Olympic Partner). Около 90% полученных средств комитет перераспределяет среди международных спортивных федераций (МСФ) и национальных олимпийских комитетов (НОК), оставшиеся 10% расходуются на работу самого МОК.

Президент и структура управления МОК

Структура органов управления Международного олимпийского комитета построена по многоуровневой модели.

Сессия МОК — общее собрание членов МОК, которое является высшим органом МОК. На этом мероприятии присутствуют все участники объединения численностью не более 115 человек. Сессия собирается ежегодно, на ней выбирают главу организации и утверждают место, где будут проходить соревнования.

Кирсти Ковентри (Фото: Andreas Rentz / Getty Images)

Органом, управляющим делами МОК между сессиями и контролирующим текущую деятельность, является Исполнительный комитет. В его обязанности входит оперативное руководство работой организации в пределах полномочий, установленных Олимпийской хартией. Он состоит из главы, его четырех заместителей и десяти участников.

Глава олимпийского комитета — ключевая фигура управления. Впервые в истории организации ею стала женщина: в 2025 году Кирсти Ковентри сменила на этом посту Томаса Баха. Ковентри — двукратная олимпийская чемпионка по плаванию, министр физической культуры, отдыха, искусства и культуры Зимбабве.

История создания МОК и первый президент

История создания международного олимпийского комитета начинается с 1894 года. Инициатором его основания был Пьер де Кубертен — французский барон, педагог и общественный деятель, который рассматривал спорт как инструмент воспитания и образования. Он поставил перед собой цель возродить античную спортивную традицию, чтобы способствовать миру и взаимопониманию между народами. МОК образовали 23 июня того года в Сорбонне (Париж).

Однако первым президентом Международного олимпийского комитета был не Кубертен, а писатель, коммерсант и общественник из Греции Деметриус Викелас. Такое решение было продиктовано тем, что первые Олимпийские игры в новой своей итерации прошли с 6 по 15 апреля 1896 года в Афинах, а по их правилам президент должен был представлять страну-организатора.

Деметриус Викелас (Фото: Wikipedia)

Штаб-квартира и символика МОК

Штаб-квартира Международного олимпийского комитета с 1915 года находится в Лозанне (Швейцария). В 2019 году там был открыт новый дом МОК — офисный комплекс, использующий воду из Женевского озера и возобновляемую энергию.

На эмблеме международного олимпийского комитета изображены пять колец разных цветов, которые обозначают объединение и встречу спортсменов со всего мира.

Швейцария. Лозанна. Вид на штаб-квартиру Международного олимпийского комитета (МОК). (Фото: Mandoga Media / ТАСС)

Распространенное представление о том, что синий, желтый, черный, зеленый и красный цвета на белом фоне символизируют географические континенты (Евразию, Африку, Америку, Австралию и Антарктиду), скорее всего не совсем соответствует действительности. Во-первых, при создании эмблемы речь шла о культурно-географических областях — частях света (Азии, Европе, Африке, Америке и Австралии и исключая Антарктиду), во-вторых, выбор пал на эти цвета, потому что флаг любой страны мира содержит хотя бы один из них. «Эти пять колец символизируют пять частей света, которыми овладел олимпизм и где теперь готовы принять его плодотворные вызовы. Более того, шесть цветов воспроизводят цвета всех флагов всех наций без исключения», — написал, в частности, сам Кубертен в августе 1913 года в журнале «Олимпийское обозрение», официальном издании МОК.

Члены МОК и Национальные комитеты

Важно различать два уровня в системе олимпийского движения:

национальные олимпийские комитеты (НОК). Они являются представителями стран и территорий. Всего функционируют 206 НОК; это больше, чем число государств в ООН (на 2026 год — 193), поскольку МОК признает отдельные территории, например Пуэрто Рико и Гонконг. Именно НОК формируют команды и контролируют своих спортсменов на Олимпиаде.

члены Международного олимпийского комитета — это отдельные люди. Они олицетворяют интересы МОК в своих странах, а не представляют страны в комитете, это называется «принципом послов олимпизма».

НОК может быть временно отстранен от соревнований, но это не означает исключение государства навсегда.

Функции и обязанности МОК

Функции и полномочия Международного олимпийского комитета охватывают ключевые процессы в спортивной сфере.

Так, МОК выбирает города, которые примут Олимпийские игры. Раньше это было жестко регламентировано, сейчас используется формат диалога с заинтересованными муниципалитетами и государствами.

Фото: Maxime Schmid / AP / ТАСС

Помимо этого комитет формирует программу Олимпийских игр, в том числе добавляя в него ранее не включенные виды спорта. Например, на зимней Олимпиаде 2026 года, которая пройдет с 6 по 22 февраля в Италии, впервые за историю Игр пройдут соревнования по ски-альпинизму (в нейтральном статусе на ней выступит россиянин Никита Филиппов).

Наконец, Международный олимпийский комитет участвует в борьбе с допингом, в том числе финансируя половину бюджета Всемирного антидопингового агентства WADA. На самих Олимпийских играх тестирование передано Международному агентству допинг-тестирования (ITA), функционирующем под наблюдением WADA и МОК.

Вопросы и ответы

Кто финансирует МОК?

МОК как частная некоммерческая организация не получает прямого финансирования от государств в виде членских взносов. Доходы в основном МОК формируются за счет коммерции с Олимпийскими играми: более 60% поступлений от продажи прав на телетрансляции плюс доходы от глобальной спонсорской программы TOP. Все деньги аккумулируются, а затем около 90% всего бюджета перераспределяется обратно в олимпийскую систему — НОКам, МСФ и организаторам Игр.

Можно ли обжаловать решение МОК?

Да, решения Международного олимпийского комитета могут быть обжалованы в установленном порядке. Для этого можно обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне (Швейцария) — эта инстанция рассматривает дела спортсменов, федераций, национальных комитетов и других участников олимпийского движения. Решения CAS являются окончательными и обязательными к исполнению, дальнейшее обжалование возможно только по строго ограниченным процедурным основаниям в Федеральном суд Швейцарии.

Кто представляет Россию в МОК?

Члены МОК, согласно Олимпийской хартии, не являются представителями своих государств. Они избираются в личном качестве и действуют как независимые носители ценностей олимпизма. На начало 2026 года членами МОК, имеющими российское гражданство, формально остаются легкоатлетка, прыгунья с шестом, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева и президент Федерации тенниса России, член исполкома Олимпийского комитета России Шамиль Тарпищев. Их статус в МОК не тождественен статусу членов национального олимпийского комитета и не означает официального представительства России как государства.

Елена Исинбаева (Фото: Администрация президента России / Global Look Press)

С 2023 года российский национальный олимпийский комитет — Олимпийский комитет России (ОКР) — временно отстранен решением МОК.

Какой девиз у МОК?

Официальный девиз МОК сформулирован как «Быстрее, выше, сильнее — вместе». Его латинская версия — Citius, Altius, Fortius — Communis. Изначально девиз состоял из трех слов, однако в 2021 году было добавлено слово «вместе», чтобы подчеркнуть идею солидарности и коллективной ответственности в мировом спорте.