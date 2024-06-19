Макгрегор поставил на Роналду. Что происходит на Евро
Какие матчи пройдут 19 июня
- Хорватия — Албания (16:00, Okko);
- Германия — Венгрия (19:00, «Матч ТВ»);
- Шотландия — Швейцария (22:00, «Матч ТВ»).
Главные события дня
- Роналду стал лучшим в матче с Чехией сразу по нескольким показателям.
- Конор Макгрегор поставил €60 тыс. на то, что Роналду станет лучшим бомбардиром Евро.
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12:50.
11:30
11:00. Роналду принял участие в шестом Евро — и это рекорд. 39-летний португалец провел на поле все 90 минут матча с Чехией, который его команда выиграла благодаря голу в компенсированное время (2:1).
Роналду стал лучшим в матче с Чехией сразу по нескольким показателям:
- по ударам — 5;
- по пасам под удар — 2;
- по точным передачам — 100% (22 паса из 22).
При этом Роналду стал рекордсменом первого тура по числу офсайдов — 3.
Именно из-за офсайда у Роналду судья отменил гол Диогу Жоты в ворота Чехии на 87-й минуте.
Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек после матча с Португалией заявил: «Просто невероятно, насколько опасен Криштиану Роналду в каждом матче с учетом его возраста».
Он снова продемонстрировал свою гениальность. Он знает, как получать моменты, — добавил он. — Я снимаю перед ним шляпу. Он один из лучших игроков в истории футбола. Поистине потрясающий человек».
Отдал должное Роналду и Конор Макгрегор. Экс-чемпион UFC поставил €60 тыс. на то, что Криштиану Роналду станет лучшим бомбардиром чемпионата Европы по футболу в Германии.
Если Роналду действительно забьет больше всего голов на Евро-2024, то размер выплаты Макгрегору от букмекера составит €900 тыс., а чистый выигрыш — €840 тыс. Судя по изображению, ирландский спортсмен сделал ставку прямо перед стартом турнира, 14 июня.
10:00. Завершился первый тур, в котором было две сенсации. Украина разгромно проиграла Румынии (0:3), Бельгия уступила Словакии (0:1). По данным статистической компании Gracenote (Nielsen), результат матча Словакия — Бельгия вошел в топ-3 самых непредсказуемых в истории турнира. Шансы Словакии на победу оценивались в 13,3%. Меньше шансов было только в 2021 году у Финляндии во встрече с Данией (1:0).
Упал — поднялся.
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