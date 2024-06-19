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Евро-2024 ,  
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Макгрегор поставил на Роналду. Что происходит на Евро

Сюжет
Евро-2024
Второй тур Евро стартует 19 июня. Что происходит на чемпионате Европы по футболу — об этом в онлайн-трансляции «РБК Спорт»
Конор Макгрегор и Криштиану Роналду
Конор Макгрегор и Криштиану Роналду (Фото: Global Look Press)

Какие матчи пройдут 19 июня

  • Хорватия — Албания (16:00, Okko);
  • Германия — Венгрия (19:00, «Матч ТВ»);
  • Шотландия — Швейцария (22:00, «Матч ТВ»).

Турнирная таблица Евро-2024

Полное расписание матчей

Главные события дня

  • Роналду стал лучшим в матче с Чехией сразу по нескольким показателям.
  • Конор Макгрегор поставил €60 тыс. на то, что Роналду станет лучшим бомбардиром Евро.


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12:50. 

11:30

Путь Роналду к рекордам на Евро. Фотогалерея
Спорт
Фото:Kevin C. Cox / Getty Images

11:00. Роналду принял участие в шестом Евро — и это рекорд. 39-летний португалец провел на поле все 90 минут матча с Чехией, который его команда выиграла благодаря голу в компенсированное время (2:1).

Роналду стал лучшим в матче с Чехией сразу по нескольким показателям:

  • по ударам — 5;
  • по пасам под удар — 2;
  • по точным передачам — 100% (22 паса из 22).

При этом Роналду стал рекордсменом первого тура по числу офсайдов — 3.

Именно из-за офсайда у Роналду судья отменил гол Диогу Жоты в ворота Чехии на 87-й минуте.

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек после матча с Португалией заявил: «Просто невероятно, насколько опасен Криштиану Роналду в каждом матче с учетом его возраста».

Он снова продемонстрировал свою гениальность. Он знает, как получать моменты, — добавил он. — Я снимаю перед ним шляпу. Он один из лучших игроков в истории футбола. Поистине потрясающий человек».

Отдал должное Роналду и Конор Макгрегор. Экс-чемпион UFC поставил €60 тыс. на то, что Криштиану Роналду станет лучшим бомбардиром чемпионата Европы по футболу в Германии.

Если Роналду действительно забьет больше всего голов на Евро-2024, то размер выплаты Макгрегору от букмекера составит €900 тыс., а чистый выигрыш — €840 тыс. Судя по изображению, ирландский спортсмен сделал ставку прямо перед стартом турнира, 14 июня.

10:00. Завершился первый тур, в котором было две сенсации. Украина разгромно проиграла Румынии (0:3), Бельгия уступила Словакии (0:1). По данным статистической компании Gracenote (Nielsen), результат матча Словакия — Бельгия вошел в топ-3 самых непредсказуемых в истории турнира. Шансы Словакии на победу оценивались в 13,3%. Меньше шансов было только в 2021 году у Финляндии во встрече с Данией (1:0).

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Роналду Криштиану фото

Роналду Криштиану

футболист сборной Португалии и «Ан-Насра»
5 февраля 1985 года

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