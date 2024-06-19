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Евро-2024 ,  
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Конор Макгрегор поставил €60 тыс. на Роналду в рамках Евро-2024

Сюжет
Евро-2024
Экс-чемпион UFC предположил, что португальский нападающий забьет больше всего мячей на турнире
Фото: Mike Ehrmann/Getty Images
Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Конор Макгрегор предположил, что Криштиану Роналду станет лучшим бомбардиром чемпионата Европы по футболу в Германии. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях поставил на португальского нападающего €60 тыс., о чем он написал в соцсети X (бывший Twitter) и выложил скриншот из букмекерского приложения.

Если Роналду действительно забьет больше всего голов на Евро-2024, то размер выплаты Макгрегору от букмекера составит €900 тыс., а чистый выигрыш — €840 тыс. Судя по изображению, ирландский спортсмен сделал ставку прямо перед стартом турнира, 14 июня.

В дебютном для себя матче на Евро-2024 сборная Португалии встретилась с командой Чехии на стадионе в Лейпциге. Чехи забили первый гол на 62-й минуте усилиями Лукаша Провода, однако уже через семь минут португальцы сравняли счет после автогола защитника Робина Гранача. В итоге португальцы одержали волевую победу — в компенсированное ко второму тайму время отличился Франсишку Консейсау.

Путь Роналду к рекордам на Евро. Фотогалерея
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Фото:Kevin C. Cox / Getty Images

Сам Роналду остался без забитых голов в этой игре. В одном из эпизодов второго тайма нападающий пробил в штангу, а после отскока Диого Жота отправил мяч в ворота. Однако гол не засчитали, так как система VAR зафиксировала у Роналду офсайд.

Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах Европы. 39-летний форвард «Ан-Насра» ранее был единственным футболистом с пятью Евро, а на нынешнем турнире это достижение повторил хорват Лука Модрич.

Что касается Макгрегора, то 30 июня он должен был впервые за три года провести поединок на турнире UFC. Однако 14 июня стало известно, что бой с американцем Майклом Чендлером отменен из-за травмы ирландца. О новой дате поединка будет объявлено позднее.

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Теги
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Криштиану Роналду Конор Макгрегор Евро-2024

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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