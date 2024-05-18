Промеса освободили из тюрьмы в Дубае. Вернется ли он в «Спартак»

Нидерландского футболиста «Спартака» Квинси Промеса спустя два месяца отпустили из тюрьмы на свободу в Дубае на определенных условиях. Что известно о деле игрока — в материале «РБК Спорт»

Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / Global look press)

Нидерландского нападающего «Спартака» Квинси Промеса 17 мая освободили из-под стражи в Дубае, в которой он находился с марта. В ожидании рассмотрения дела об экстрадиции Промеса, которого ранее заочно приговорили к 7,5 года тюрьмы по двум делам, отпустили на свободу на определенных условиях, которые не уточняются. Что известно о деле голландского футболиста — в материале «РБК Спорт».

Промес является лучшим бомбардиром чемпионата России среди легионеров. Он играл за «Спартак» в 2014–2018 годах и в 2021-м вернулся в клуб. Также на счету форварда 50 матчей (последний был летом 2021 года) за сборную Нидерландов, в которых он забил семь мячей.

Задержание Промеса

Во время зимней паузы Промес, которого в Нидерландах объявили в международный розыск, вместе со «Спартаком» находился в Дубае на тренировочном сборе, однако в конце февраля он не смог покинуть ОАЭ.

Позднее стало известно, что во время сборов футболист попал в ДТП и скрылся с места происшествия. Голландец был задержан местной полицией в аэропорту, когда собирался улетать в Москву. Позже его отпустили, запретив покидать страну до решения суда по делу о ДТП.

Однако уже через две недели, 14 марта, Промеса арестовали, но уже по запросу нидерландской прокуратуры, а дело о ДТП 1 мая было закрыто.

В чем обвиняли

Лучшего бомбардира «Спартака» в июне 2023-го приговорили к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами: футболист в 2020 году после ссоры на дне рождения ударил родственника ножом в ногу. Прокурор требовал два года тюрьмы, а потерпевший — компенсацию в размере €1 млн.

В феврале сообщалось о предварительном заседании суда по делу о нападении Промеса на кузена. В пресс-службе Коммерческого суда Нидерландов (включает в себя окружной суд и апелляционный) тогда сообщили РБК, что это был «всего лишь формальный шаг в голландских уголовных делах» и никакого решения по существу принято не было.

Однако уже 14 февраля 2024-го Промеса в Нидерландах приговорили к шести годам тюрьмы по другому уголовному делу — о контрабанде более тонны кокаина через порт Антверпена в 2020 году.

На обоих судах футболиста не было, на оба приговора были поданы апелляции. 2 мая должно было состояться первое заседание по делу об экстрадиции футболиста в Нидерланды.

Представительница суда сообщила, что 20 сентября будет досудебное заседание, на котором будут обсуждаться ход расследования и пожелания защиты Промеса, а сроки рассмотрения апелляций по существу пока неизвестны.

Освобождение

Промеса освободили из-под стражи 17 мая в ожидании рассмотрения дела об экстрадиции. Его отпустили на свободу на определенных условиях, которые не уточняются. Газета Het Parool отмечает, что обычно таким лицам не разрешается покидать страну до решения суда. По информации «СЭ», футболиста отпустили под залог.

Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев отметил, что говорить о возвращении Промеса в Россию преждевременно.

«Вопрос от экстрадиции Промеса сейчас решается правоохранительными и судебными органами ОАЭ. То, что его выпустили из-под стражи, не говорит о том, что Промесу дадут убежище и не выдадут его Нидерландам — этот вопрос еще на стадии судебного разбирательства. Поэтому, пока говорить о перспективах возвращения футболиста в России преждевременно. Судебная процедура по вопросу выдачи Нидерландам гражданина требует времени: этот вопрос может решаться в двух судебных инстанциях, потому обычно он решается в течение нескольких месяцев», - отметил Алексеев.

Последствия в карьере

Генеральный директор «красно-белых» Олег Малышев заявил, что клуб помогает Промесу, чем может. При этом он добавил, что не хочет оценивать вероятность возвращения Промеса в Россию.Также спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал отмечал, что полноценно заменить Промеса невозможно.

Позицию касательно будущего голландского игрока в чемпионате России высказывал и президент РПЛ Александр Алаев. Глава лиги, считает неправильным продолжение карьеры Промеса в чемпионате России, если он проиграет апелляции на свои приговоры в Нидерландах. Алаев добавил, что «люди с проблемами с законом не должны быть частью лиги», и выразил надежду, что «Спартак» разберется со своим футболистом.

Также глава РФС Александр Дюков отметил, что, негативно относится к истории с Промесом, поскольку футболисты должны быть примером для болельщиков и молодежи.

Стоит отметить, что «Спартак» с начала марта перестал платить зарплату нидерландскому футболисту. При этом, в случае досрочного расторжения контракта (рассчитан до 2025-го года) со «Спартаком» по своей инициативе Промес, соглашение с которым было подписано в 2021 году, должен будет выплатить клубу более €20 млн.

Промес перешел во второй раз в «Спартак» в 2021 году, подписав контракт до лета 2024 года с возможностью продления еще на один сезон. На тот момент на него в Нидерландах было заведено первое из двух уголовных дел — за нападение с ножом на двоюродного брата. В 2023 году по этому делу он был приговорен к полутора годам лишения свободы, сейчас решение проходит стадию обжалования. Прокуратура Нидерландов не требует ареста футболиста до вынесения решения по апелляции. По данным источников «РБК Спорт», знакомых с контрактом Промеса, его зарплата составляет €3,5 млн плюс до €750 тыс. бонусами ежегодно.

По словам собеседников «РБК Спорт», когда заключалось соглашение, стороны договорились, что если Промес все же лишится возможности исполнять контракт в связи с приговором за нападение на кузена, то договор будет расторгнут, а клуб и футболист не будут иметь друг к другу каких-либо претензий.

Однако никаких договоренностей относительно другого уголовного дела, по которому обвинения были выдвинуты в январе 2023-го (уже после заключения договора), быть не могло, в этой ситуации стороны будут руководствоваться общими положениями договора.

Портал Transfermarkt еще в декабре оценивал рыночную стоимость Промеса в €6 млн, однако теперь она стала нулевой из-за неопределенности с тем, сможет ли футболист возобновить карьеру.