Суд отклонил апелляцию Промеса на приговор за нападение на кузена

ТАСС: суд отклонил апелляцию Промеса на приговор за нападение с ножом на кузена

Летом Промеса приговорили в Нидерландах к полутора годам тюрьмы за то, что он ранил ножом кузена в ходе семейной ссоры. В суде сообщили, что пока было предварительное заседание, рассмотрения апелляции по существу еще не было

Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Апелляционный суд Амстердама на предварительном заседании отклонил апелляцию нападающего «Спартака» Квинси Промеса по делу о нападении на кузена, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Приговор о 18 месяцах тюрьмы для футболиста остался в силе.

В пресс-службе суда заявили, что ходатайство Промеса было отклонено, поскольку суд «не счел его целесообразным». В суде отметили, что это было «короткое слушание», и не стали объявлять дату слушаний по существу.

После выхода публикации РБК уточнили в пресс-службе Коммерческого суда Нидерландов (включает в себя Окружной суд и Апелляционный), что окончательного решения по делу Промеса не было.

«Дело все еще находится на начальной стадии. Вчера состоялось так называемое предварительное слушание. Это всего лишь формальный шаг в голландских уголовных делах. Дело Промеса еще не рассматривалось по существу. Так что его апелляция не была отклонена и будет рассмотрена позже», — заявили РБК в суде.

РБК обратился за комментарием к адвокату Квинси Промеса.

В июне 2023-го суд Амстердама приговорил к полутора годам тюрьмы лучшего бомбардира «Спартака» за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами — футболист в 2020 году после ссоры на дне рождения ударил родственника ножом в ногу. Прокурор требовал два года тюрьмы, а потерпевший — компенсацию в размере €1 млн.

14 февраля Промеса в Нидерландах приговорили к шести годам тюрьмы по другому уголовному делу — о контрабанде более тонны кокаина через порт Антверпена в 2020 году. Футболист планировал обжаловать и это решение.

Промес пропустил оба суда и был объявлен в международный розыск.

В настоящее время он находится со «Спартаком» на сборах в ОАЭ, у «красно-белых» в среду товарищеский матч с «Астаной».