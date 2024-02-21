Суд отклонил апелляцию Промеса на приговор за нападение на кузена
Апелляционный суд Амстердама на предварительном заседании отклонил апелляцию нападающего «Спартака» Квинси Промеса по делу о нападении на кузена, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Приговор о 18 месяцах тюрьмы для футболиста остался в силе.
В пресс-службе суда заявили, что ходатайство Промеса было отклонено, поскольку суд «не счел его целесообразным». В суде отметили, что это было «короткое слушание», и не стали объявлять дату слушаний по существу.
После выхода публикации РБК уточнили в пресс-службе Коммерческого суда Нидерландов (включает в себя Окружной суд и Апелляционный), что окончательного решения по делу Промеса не было.
«Дело все еще находится на начальной стадии. Вчера состоялось так называемое предварительное слушание. Это всего лишь формальный шаг в голландских уголовных делах. Дело Промеса еще не рассматривалось по существу. Так что его апелляция не была отклонена и будет рассмотрена позже», — заявили РБК в суде.
РБК обратился за комментарием к адвокату Квинси Промеса.
В июне 2023-го суд Амстердама приговорил к полутора годам тюрьмы лучшего бомбардира «Спартака» за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами — футболист в 2020 году после ссоры на дне рождения ударил родственника ножом в ногу. Прокурор требовал два года тюрьмы, а потерпевший — компенсацию в размере €1 млн.
14 февраля Промеса в Нидерландах приговорили к шести годам тюрьмы по другому уголовному делу — о контрабанде более тонны кокаина через порт Антверпена в 2020 году. Футболист планировал обжаловать и это решение.
Промес пропустил оба суда и был объявлен в международный розыск.
В настоящее время он находится со «Спартаком» на сборах в ОАЭ, у «красно-белых» в среду товарищеский матч с «Астаной».
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