Transfermarkt обнулил рыночную стоимость Промеса

Стоимость Квинси Промеса еще в декабре составляла €6 млн, а теперь стала нулевой из-за неопределенности с тем, сможет ли футболист возобновить карьеру

Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Transfermarkt заявил, что рыночная стоимость голландского нападающего «Спартака» Квинси Промеса по его версии снизилась до нуля из-за ареста футболиста в ОАЭ.

В декабре портал оценивал стоимость игрока в €6 млн.

13 марта стало известно, что Промеса, приговоренного на родине в сумме к семи с половиной годам тюрьмы за нападение на кузена и контрабанду кокаина, задержали в ОАЭ по запросу Нидерландов в Интерпол.

Ранее футболист не смог покинуть ОАЭ вместе со «Спартаком» после тренировочного сбора.

В Transfermarkt отметили, что Промес уже навряд ли поможет «Спартаку» в ближайших матчах и неизвестно сколько будет находится под стражей в ОАЭ.

Контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.

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«Спартак» идет на шестом месте в РПЛ.