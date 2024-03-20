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Дело Квинси Промеса ,  
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Transfermarkt обнулил рыночную стоимость Промеса

Transfermarkt обнулил рыночную стоимость арестованного в ОАЭ Квинси Промеса
Сюжет
Дело Квинси Промеса
Стоимость Квинси Промеса еще в декабре составляла €6 млн, а теперь стала нулевой из-за неопределенности с тем, сможет ли футболист возобновить карьеру
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Transfermarkt заявил, что рыночная стоимость голландского нападающего «Спартака» Квинси Промеса по его версии снизилась до нуля из-за ареста футболиста в ОАЭ.

В декабре портал оценивал стоимость игрока в €6 млн.

13 марта стало известно, что Промеса, приговоренного на родине в сумме к семи с половиной годам тюрьмы за нападение на кузена и контрабанду кокаина, задержали в ОАЭ по запросу Нидерландов в Интерпол.

Ранее футболист не смог покинуть ОАЭ вместе со «Спартаком» после тренировочного сбора.

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Спорт
Квинси Промес

В Transfermarkt отметили, что Промес уже навряд ли поможет «Спартаку» в ближайших матчах и неизвестно сколько будет находится под стражей в ОАЭ.

Контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.

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Футбол Квинси Промес ФК Спартак Москва
Квинси Промес фото

Квинси Промес

футболист
4 июня 1992 года
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