Transfermarkt обнулил рыночную стоимость Промеса
Transfermarkt заявил, что рыночная стоимость голландского нападающего «Спартака» Квинси Промеса по его версии снизилась до нуля из-за ареста футболиста в ОАЭ.
В декабре портал оценивал стоимость игрока в €6 млн.
13 марта стало известно, что Промеса, приговоренного на родине в сумме к семи с половиной годам тюрьмы за нападение на кузена и контрабанду кокаина, задержали в ОАЭ по запросу Нидерландов в Интерпол.
Ранее футболист не смог покинуть ОАЭ вместе со «Спартаком» после тренировочного сбора.
В Transfermarkt отметили, что Промес уже навряд ли поможет «Спартаку» в ближайших матчах и неизвестно сколько будет находится под стражей в ОАЭ.
Контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.
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