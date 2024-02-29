Лидера «Спартака» Промеса задержали на паспортном контроле в ОАЭ

Квинси Промеса задержали на паспортном контроле в ОАЭ по неизвестной причине

Объявленный в международный розыск Квинси Промес не смог вылететь с командой из Дубая в Санкт-Петербург. Источник в клубе сообщил, что его задержали на паспортном контроле. Причины не сообщаются

Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес не смог вылететь с командой в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан на паспортном контроле. Об этом сообщил «РБК Спорт» источник в клубе. Информацию подтверждают телеграм-каналы Baza и «Мутко против».

Причины задержания неизвестны.

По данным Baza, с игроком в Дубае остались сотрудники службы безопасности клуба, футболист уже несколько часов находится в отделении полиции.

Ранее источники «РБК Спорт» сообщали, что Промес не смог отправиться в Санкт-Петербург, где «Спартак» сыграет с «Зенитом» 2 марта, вместе со всей командой. Предполагалось, что он вылетит ближе к ночи.

«РБК Спорт» направил запрос в пресс-службу «Спартака».

Промес находится в международном розыске. В июне голландский суд приговорил его к полутора годам заключения за нападение с ножом на кузена, а в феврале — к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина.

Футболист пропустил оба суда и подал апелляции на оба приговора.