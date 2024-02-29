Лидера «Спартака» Промеса задержали на паспортном контроле в ОАЭ
Нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес не смог вылететь с командой в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан на паспортном контроле. Об этом сообщил «РБК Спорт» источник в клубе. Информацию подтверждают телеграм-каналы Baza и «Мутко против».
Причины задержания неизвестны.
По данным Baza, с игроком в Дубае остались сотрудники службы безопасности клуба, футболист уже несколько часов находится в отделении полиции.
Ранее источники «РБК Спорт» сообщали, что Промес не смог отправиться в Санкт-Петербург, где «Спартак» сыграет с «Зенитом» 2 марта, вместе со всей командой. Предполагалось, что он вылетит ближе к ночи.
«РБК Спорт» направил запрос в пресс-службу «Спартака».
Промес находится в международном розыске. В июне голландский суд приговорил его к полутора годам заключения за нападение с ножом на кузена, а в феврале — к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина.
Футболист пропустил оба суда и подал апелляции на оба приговора.
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