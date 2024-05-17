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Дело Квинси Промеса ,  
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Промеса освободили из-под стражи в Дубае

Het Parool: Квинси Промеса освободили из-под стражи в Дубае
Сюжет
Дело Квинси Промеса
Футболист «Спартака» останется на свободе до решения суда по делу о его экстрадиции в Нидерланды, где Промеса приговорили к семи с половиной годам тюрьмы по двум уголовным делам
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Нидерландского футболиста «Спартака» Квинси Промеса освободили из-под стражи в Дубае. Об этом сообщает газета Het Parool.

В ожидании рассмотрения дела об экстрадиции Промеса отпустили на свободу на определенных условиях, которые не уточняются. Обычно таким лицам не разрешается покидать страну до решения суда, отмечает газета.

По информации «СЭ», футболиста отпустили под залог.

Адвокаты Промеса Роберт Малевич и Софи Хоф не захотели комментировать Het Parool условное освобождение своего клиента.

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Спорт
Квинси Промес

Промес в конце февраля не смог покинуть ОАЭ вместе со «Спартаком» после тренировочного сбора. Это произошло из-за ДТП с участием Промеса, позднее это дело было закрыто.

13 марта Промеса арестовали по запросу Нидерландов, где его приговорили к семи с половиной годам тюрьмы по двум уголовным делам — за нападение на кузена и контрабанду кокаина. Хоф и Малевич говорили, что продолжительность и исход дела об экстрадиции предсказать пока невозможно.

RTL ранее сообщал, что суд по делу об экстрадиции Промеса должен был начаться 2 мая.

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Спорт
Квинси Промес

В июне 2023 года суд в Нидерландах приговорил Промеса к полутора годам заключения за нападение с ножом на кузена, а в феврале 2024-го — к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина. На судах его не было. Промес находится в международном розыске, на оба приговора поданы апелляции.

Промес является лучшим бомбардиром чемпионата России среди легионеров. Он играл за «Спартак» в 2014–2018 годах и в 2021-м вернулся в клуб. Также на счету форварда 50 матчей (последний был летом 2021 года) за сборную Нидерландов, в которых он забил семь мячей.

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Промес Квинси

футболист
4 июня 1992 года

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