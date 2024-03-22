«Спартак» перестал платить зарплату арестованному в ОАЭ Квинси Промесу

В конце февраля нидерландский футболист не смог покинуть ОАЭ вместе со «Спартаком» после тренировочного сбора. Позднее он был арестован по запросу голландской прокуратуры, которая добивается экстрадиции Промеса

Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Московский «Спартак» с начала марта перестал платить зарплату нидерландскому футболисту Квинси Промесу, который был задержан в ОАЭ. Об этом «РБК Спорт» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Эту информацию также подтверждает телеграм-канал Baza.

Футболист в конце февраля не смог покинуть ОАЭ вместе со «Спартаком» после тренировочного сбора. Это произошло из-за ДТП с участием Промеса. 29 февраля он был задержан, на следующий день стало известно, что футболиста отпустили из-под стражи и запретили покидать ОАЭ.

13 марта Промеса арестовали по запросу Нидерландов, где его приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за нападение на кузена и контрабанду кокаина. Адвокаты Промеса Софи Хоф и Роберт Малевич говорили, что продолжительность и исход дела об экстрадиции предсказать пока невозможно.

Нидерландская газета De Telegraaf сообщала, что футболист «Спартака» сейчас содержится в комплексе полицейского участка Дубая площадью 1 млн кв. м недалеко от аэропорта.

По данным источников «РБК Спорт», знакомых с контрактом игрока, его зарплата составляет €3,5 млн плюс до €750 тыс. бонусами ежегодно. Его контракт действует до лета 2025 года.

В июне 2023 года суд в Нидерландах приговорил Промеса к полутора годам заключения за нападение с ножом на кузена, а в феврале 2024-го — к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина. На судах его не было. Промес находится в международном розыске, на оба приговора поданы апелляции.