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Дело Квинси Промеса ,  
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«Спартак» перестал платить зарплату арестованному в ОАЭ Квинси Промесу

«Спартак» перестал платить зарплату арестованному в ОАЭ Квинси Промесу
Сюжет
Дело Квинси Промеса
В конце февраля нидерландский футболист не смог покинуть ОАЭ вместе со «Спартаком» после тренировочного сбора. Позднее он был арестован по запросу голландской прокуратуры, которая добивается экстрадиции Промеса
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Московский «Спартак» с начала марта перестал платить зарплату нидерландскому футболисту Квинси Промесу, который был задержан в ОАЭ. Об этом «РБК Спорт» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Эту информацию также подтверждает телеграм-канал Baza.

Футболист в конце февраля не смог покинуть ОАЭ вместе со «Спартаком» после тренировочного сбора. Это произошло из-за ДТП с участием Промеса. 29 февраля он был задержан, на следующий день стало известно, что футболиста отпустили из-под стражи и запретили покидать ОАЭ.

13 марта Промеса арестовали по запросу Нидерландов, где его приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за нападение на кузена и контрабанду кокаина. Адвокаты Промеса Софи Хоф и Роберт Малевич говорили, что продолжительность и исход дела об экстрадиции предсказать пока невозможно.

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Спорт
Квинси Промес

Нидерландская газета De Telegraaf сообщала, что футболист «Спартака» сейчас содержится в комплексе полицейского участка Дубая площадью 1 млн кв. м недалеко от аэропорта.

По данным источников «РБК Спорт», знакомых с контрактом игрока, его зарплата составляет €3,5 млн плюс до €750 тыс. бонусами ежегодно. Его контракт действует до лета 2025 года.

В июне 2023 года суд в Нидерландах приговорил Промеса к полутора годам заключения за нападение с ножом на кузена, а в феврале 2024-го — к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина. На судах его не было. Промес находится в международном розыске, на оба приговора поданы апелляции.

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Промес Квинси фото

Промес Квинси

футболист
4 июня 1992 года
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