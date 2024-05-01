В Дубае закрыли дело Промеса о ДТП
Дело против голландского форварда «Спартака» Квинси Промеса о ДТП в Дубае, из-за которого он не смог покинуть страну, закрыто, сообщили «РИА Новости» в местной прокуратуре.
Промес в конце февраля не вернулся из ОАЭ после сборов: его задержали в аэропорту из-за ДТП, потом отпустили, запретив покидать страну, но уже через две недели арестовали по запросу Нидерландов. На родине его ранее приговорили в сумме к семи с половиной годам тюрьмы за нападение на кузена и контрабанду кокаина.
Футболист ожидает решения об экстрадиции на родину.
РБК направил запрос в Государственную прокуратуру Дубая и «Спартак».
Ранее телеканал RTL сообщил, что дело начнут рассматривать 2 мая.
В марте адвокаты Промеса говорили, что продолжительность и исход разбирательства об экстрадиции предсказать невозможно.
Промес является лучшим бомбардиром чемпионата России среди легионеров. Он играл за «Спартак» в 2014–2018 годах и в 2021-м вернулся в клуб.
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