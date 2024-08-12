Чем запомнились Олимпийские игры

В Париже завершились летние Олимпийские игры. «РБК Спорт» вспоминает главные события, которые произошли на Играх. Запоминающиеся мемы, гендерные скандалы и многое другое — в итоговом материале об Олимпиаде-2024

Открытие Олимпиады в Париже

Церемония открытия

В Париже провели самую масштабную церемонию открытия. Впервые церемония прошла за пределами олимпийского стадиона с парадом спортсменов по Сене. При этом по ходу разворачивался сюжет, сотканный из нескольких произведений французской литературы и истории страны.

По сюжету церемонии человек в маске получил олимпийский факел от детей, которым его отдал Зинедин Зидан, и пробежал с ним через центр города и его основные достопримечательности к площади Трокадеро. В разных местах на набережной Сены выступили такие артисты, как Леди Гага, Ая Накамура, Джо Дюплантье, Селин Дион, танцоры «Мулен Руж» и другие.

Впервые на церемонии открытия выступила хэви-металл группа, а именно французский коллектив Gojira.

Перед началом их представления в «окровавленных» окнах Консьержери (бывшего королевского дворца, где была заточена королева Мария-Антуанетта) появляется обезглавленная Мария-Антуанетта, поющая «все будет хорошо». Эта сцена вызвала бурю негодования со стороны французов.

Но это было только цветочки, вскоре зрители увидели постановку, похожую на «Тайную вечерю», в которой вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин. В конце номера на сцене появился практически голый мужчина в голубой краске, изображавший древнегреческого бога Диониса. Возмущение это вызвало у многих: от религиозных лидеров и глав государств до инфлюенсеров. В результате режиссеру, оргкомитету, актерам пришлось извиняться.

Церемония вызвала противоречивые мысли. С одной стороны, яркое оригинальное шоу и невиданный размах. C другой — пародия на «Тайную вечерю», затянувшаяся церемония, промокшие под проливным дождем спортсмены и гости. Церемонию спасла Селин Дион, которая выступила в самом конце.

Соревнования в Сене

Олимпиада-2024 также запомнится спорами по качеству воды в Сене.

Целесообразность проведения соревнований в Сене широко обсуждалась до начала Олимпиады из-за высокого уровня фекальных бактерий E. coli (кишечная палочка) и энтерококков в реке. По этой причине в Сене было запрещено купаться с 1923 по 2024 год. На очистку реки потратили около €1,4 млн.

Организаторы отменили пять из шести тренировочных заплывов в Сене из-за неудовлетворительного качества воды. Но почему-то соревнования, запланированные на следующий день после каждой тренировки, проходили в Сене.

Фото: David Goldman / Getty Images

Несмотря на утверждения организаторов о безопасности купания в Сене, триатлонисты жаловались на неприемлемые условия. В частности, испанка Мариам Касильяс заявила, что организаторы «не подумали о здоровье спортсменов» и «превратили соревнования в цирк».

После личных заплывов три триатлониста попали в больницу из-за кишечных инфекций, после смешанной эстафеты — еще двое. А ряд спортсменов отказались от выступления из-за опасений заболеть. В свою очередь, мэр Парижа назвала фейками новости о заболевших из-за Сены олимпийцах.

В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об успешной работе по очистке Сены. Он отметил, что после завершения Олимпиады жители Парижа смогут купаться в городской реке. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал триатлон на Олимпиаде «Сена-сационным».

Гендерный вопрос

МОК допустил до участия в женских соревнованиях по боксу на Олимпиаде в Париже Иман Хелиф (до 64 кг) из Алжира и Линь Юйтин (до 57 кг) из Тайваня, которые год назад были дисквалифицированы IBA после биохимического теста на гендерное соответствие. IBA — Международная ассоциация бокса, она не имеет отношения к проведению олимпийского турнира по боксу.

Это решение вызвало волну критики. Ирландская боксерша Келли Харингтон заявила, что на Олимпиаде не выйдет на ринг против «биологических мужчин» (термин, обозначающий женщин с мужским набором хромосом — XY). В Токио-2020 она встречалась с Хелиф и победила ее.

А после первого боя скандал разгорелся с большей силой. Стартовый поединок Хелиф на Олимпиаде прошел против итальянки Анджелы Карини, которая демонстративно отказалась продолжать бой на 46-й секунде после того, как пропустила несколько ударов.

После боя Карини опустилась посреди ринга на колени и заплакала. Сойдя с ринга, итальянка несколько раз сказала: «Это несправедливо». «Это мог быть поединок всей моей жизни, но в тот момент мне пришлось спасать и свою жизнь», — добавила она. На следующий день 25-летняя Карини объявила об уходе из бокса.

Иман Хелиф (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Специальный докладчик ООН по проблеме насилия в отношении женщин Рим Альсалем назвала решение Карини отказаться от продолжения боя правильным. «Она следовала своим инстинктам и отдавала приоритет своей физической безопасности. Но она и другие спортсменки не должны были подвергаться этому физическому и психологическому воздействию. Это насилие по признаку пола», — написала представитель ООН в соцсети Х.

Против МОК в этом вопросе выступили и лидеры ряда стран, среди которых, например, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Сербии Александр Вучич, который назвал этот поединок безумием.

«РБК Спорт» ранее писал, почему МОК допустил этих спортсменов на Игры, несмотря на дисквалификацию. В комитете считают, что эти две спортсменки стали «жертвами неожиданного и дискриминационного решения IBA».

Как выступили россияне

Всего в нейтральном статусе в Играх приняли участие 15 россиян — три велогонщика, одна батутистка, семь теннисистов, три каноиста и один пловец.

Удалось завоевать только одну медаль. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получили серебро в парном разряде.

Еще несколько раз российские спортсмены останавливались в шаге от наград. Каноисты Захар Петров и Алексей Коровашков стали четвертыми в двойках на дистанции 500 м, где все решилось после фотофиниша. Также Петров занял четвертое место на 1000 м, хотя большую часть дистанции шел вторым.

Кто из спортсменов завоевал больше всех золота

Главным героем Олимпиады стал французский пловец Леон Маршан. Он завоевал наибольшее количество золотых медалей Олимпиады-2024 — четыре. Он побил несколько многолетних олимпийских рекордов Майкла Флепса, который не скрывал своего восхищения французом. Правда, обновить мировые рекорды ему, как и многим, не удалось из-за «медленной воды».

Маршаномания в буквальном смысле захлестнула Францию. Где он появлялся, сразу же возникали толпы. А трибуны в унисон начинали скандировать его имя на любых мероприятиях.

По популярности на парижской Олимпиаде с ним не могли поспорить даже суперзвезды такого масштаба, как Новак Джокович и Леброн Джеймс.

В центре была и вернувшаяся в гимнастику Симона Байлз. Четырехкратная чемпионка Олимпиады Симона Байлз приехала на Игры в Париж после неудачи в Токио в 2020-м. В Японии она снялась с нескольких соревнований, сославшись на проблемы с психическим здоровьем, и вернулась домой без золотых медалей.

Фото: Elsa/Getty Images

Байлз медитировала по ходу соревнований и взяла три золота, завоевав высшую награду в командном, личном многоборье, а также в опорном прыжке. Несмотря на то что в отдельных дисциплинах Байлз выступила неудачно, она была довольна и даже устроила чествование своей главной конкурентки Ребеки Андраде, когда бразильянка завоевала золото в вольных упражнениях.

Соревнования с участием Байлз пользовались бешенной популярностью у звезд Голливуда и шоу-бизнеса. А одна из фотографий Байлз завирусилась и в итоге была выкуплена для рекламы Mercedes Benz. Для 27-летней Байлз эта Олимпиада стала последней.

Как и для сербского теннисиста Новака Джоковича, который наконец-то стал олимпийским чемпионом. В финале мы увидели уже ставшее классикой противостояние Карлос Алькарас — Новак Джокович (7:6, 7:6). Теперь гештальт у фанатов тенниса закрыт — все представители «Большой четверки» (Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей) завоевали по олимпийскому золоту. Сам Джокович не скрывал, что он очень хотел выиграть Олимпиаду, хотя для теннисистов это не главный турнир.

Не менее выдающиеся показатели продемонстрировала голландка эфиопского происхождения Сифан Хассан. Она выиграла марафон с олимпийским рекордом после бронзы Парижа-2024 в беге на 5000 и 10 000 м. Хассан — первая в истории спортсменка с тремя медалями одной Олимпиады в беге на длинные дистанции.

Сенсационно выступила сборная Узбекистана по боксу, которая в мужском турнире выиграла пять из семи золотых медалей. Сборная Узбекистана не впервые выигрывает общий зачет в боксе, но после распада СССР пять золотых медалей завоевывала только сборная Кубы. В 1992 они завоевали семь золотых медалей, в 2004 — пять.

Кто завоевал медали в «исконно русских» видах

Художественная гимнастика и синхронное плавание считаются российскими видами, поскольку наша сборная неизменно выигрывала в них золото. Игры в Токио, где российские «художницы» остались без золота, стали исключением.

В Париж сборные России по синхронному плаванию и художественной гимнастике не поехали. Однако без России не обошлось. В личном первенстве золото взяла представляющая Германию Дарья Варфоломеева, которая до 2018 года выступала за сборную России.

«Победа на Играх говорит о том, что даже не допущенная до Олимпиады российская школа все равно дает о себе знать. Все равно русская выигрывает первое место, как бы они ни крутились и ни вертелись», — отметила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер в разговоре с «РБК Спорт».

«Но русская школа и тренер из Белоруссии, призер Олимпийских игр в Сиднее, — все советское. В прошлом году Варфоломеева выиграла все на чемпионате мира. Пусть сейчас они об этом подумают», — добавила Винер.

В командном многоборье золото впервые завоевала сборная Китая. А тренером команды в командном многоборье является Анастасия Близнюк, двукратная олимпийская чемпионка в командном многоборье в составе сборной России.

«Россия все равно показала, что, даже не будучи допущенной на Олимпиаду, является сильнейшей в художественной гимнастике», — отреагировала Винер на победу сборной Китая.

В синхронном плавании золото в дуэте и в командах взяли китаянки.

Олимпиада, Снупп Догг и Onlyfans

На Играх случилось много курьезных событий, которые обсуждались в Сети. Например французский прыгун с шестом Антони Аммирати в ходе одной из попыток сбил планку нестандартным образом: сначала француз задел планку коленями, а потом зацепил ее пенисом, после чего она была окончательно сбита. Видео завирусилось в Сети, а Аммирати предложили раздеться за деньги на стриме для одного из известных порносайтов, пишет TMZ.

Одним из факелоносцев Олимпиады был Снуп Догг. 26 июля он прошел с факелом олимпийского огня возле стадиона «Стад-де-Франс» в пригороде Парижа. Преодолевая свою дистанцию, он не торопился, чередуя ходьбу и бег, не теряя при этом улыбки. Через некоторое время в Сети появились разные кадры, где рэперу пририсовывали вместо факела сигарету и другие вещи, с которыми ассоциируется Снуп Догг.

Снупп Дог стал одним из главных действующих лиц Олимпиады. Отмечалось, что NBC платил ему по $500 тыс. в день. Он открывал и закрывал Игры, открывал соревнования по брейк-дансу и участвовал в других мероприятиях.

Также прославилась бронзовый призер в прыжках с шестом, канадка Алиша Ньюман. Видео с ее тверком после успешной попытки разлетелось по интернету. Помимо спорта, она зарабатывает деньги на OnlyFans.

«Это придает мне уверенности, я чувствую себя комфортно. <...> Я много публикую свои тренировки, рассказываю о питании, даю множество советов и рекомендаций», — сказала она.

По ее словам, у людей существует определенное клише, когда они думают о людях, работающих на OnlyFans. «Я не могу изменить мнение людей. Но этот сайт связал меня со многими фанатами. Больше, чем любую другую прыгунью с шестом в прошлом. Меня не волнует, что об этом думают другие. Я та, кто я есть, и я делаю это хорошо», — сказала Ньюман.

30-летняя девушка имеет 65 тыс. подписчиков на платформе. Она снимается полуобнаженной в различных локациях. Например, на яхте, у зеркала или в спортзале. Полностью голой она никогда не появляется.

Фото: Reuters



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