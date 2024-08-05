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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Три триатлониста снялись с эстафеты на Олимпиаде из-за кишечной инфекции

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Все заболевшие участвовали в личном турнире по триатлону на Олимпиаде
Триатлон
Триатлон (Фото: Reuters)

Сборная Бельгии по триатлону снялась со смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Париже из-за заболевания члена команды Клэр Мишель. Об этом сообщает пресс-служба НОК Бельгии.

Эстафета проходит в понедельник, 5 августа.

Проблемы у Мишель со здоровьем возникли через несколько дней после участия в женском олимпийском заплыве в Сене.

НОК не сообщил, чем именно заболела спортсменка, но выразил надежду, «что уроки будут извлечены для будущих соревнований по триатлону на Олимпийских играх». «Мы думаем здесь о гарантированных тренировочных днях, днях соревнований и формате соревнований, которые должны быть прояснены заранее и гарантировать отсутствие неопределенности для спортсменов, сопровождающих лиц и болельщиков», — добавили в нем.

По данным De Standaard, Мишель попала в больницу с кишечной палочкой.

Также с эстафеты снялись швейцарские триатлонисты Адриен Бриффод и Симон Вестерманн, сообщает пресс-служба НОК Швейцарии. Причина — кишечная инфекция.

Спортсмены также участвовали в личном заплыве в Сене. Однако главный врач сборной Швейцарии Ханспетер Бетшарт отметил, что пока неясно, связана ли инфекция с качеством воды в Сене. «Опрос моих коллег из других стран пока не выявил большого числа желудочно-кишечных заболеваний среди спортсменов, участвовавших в заплывах в среду», — цитирует Бетшарта CNN.

После сообщений о снятии спортсменов с эстафеты организаторы Игр в Париже отметили, что в день индивидуальных триатлонов качество воды в Сене было на «очень хорошем» уровне.

«Париж-2024» хочет напомнить всем, что здоровье и благополучие спортсменов являются нашим главным приоритетом. Что касается соревнований, проводимых в Сене, то ежедневно проводятся тесты качества воды, а решение о проведении мероприятия принимает Международная федерация мирового триатлона в координации с «Парижем-2024» на основе результатов и ряда (в частности, медицинских) критериев», — говорится в заявлении.

«Пробы воды, взятые в Сене утром в день индивидуальных соревнований по триатлону, показали, что качество воды соответствует уровню, который по критериям Всемирного триатлона считается «очень хорошим», согласно результатам анализа, опубликованным на следующий день», — отмечается в заявлении.

Ранее были отменены все тренировочные заплывы из-за качества воды в Сене, также были перенесены соревнования по плаванию на открытой воде.

Ряд спортсменов жаловались на неприемлемые условия заплыва в Сене на Олимпиаде. В частности, испанка Мариам Касильяс заявила, что организаторы «не подумали о здоровье спортсменов» и «превратили соревнования в цирк».

Турнир по плаванию на открытой воде отказались проводить в Сене
Спорт
Фото:Ezra Shaw / Getty Images

Тем не менее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об успешной работе по очистке Сены. Он отметил, что после завершения Олимпиады жители Парижа смогут купаться в городской реке. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал триатлон на Олимпиаде «Сена-сационным».

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Руслан Алиев
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