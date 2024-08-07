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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Мэр Парижа назвала фейками новости о заболевших из-за Сены олимпийцах

Мэр Парижа: никто из спортсменов не заболел из-за плавания в Сене, это фейк
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Спортсмены ни разу не проводили тренировочные заплывы на Сене из-за качества воды, а после соревнований проблемы со здоровьем возникли у пяти триатлонистов. Анн Идальго заявила, что в сборных «установили правду»
Анн Идальго и Тони Эстанге
Анн Идальго и Тони Эстанге (Фото: Aurelien Meunier / Getty Images)

Мэр Парижа Анн Идальго заявила в эфире BFM TV, что никто из участников Олимпиады не заболел из-за плавания в Сене, качество воды в которой не позволяло ранее провести тренировки пловцов и триатлонистов.

«Нет абсолютно ни одного спортсмена, который бы заболел из-за того, что купался в Сене, или который снялся бы с соревнований из-за того, что плавал в Сене. Это фейк, это доказано», — сказала Идальго.

По ее словам, «правду установили» в самих сборных, где у триатлонистов были возникли со здоровьем.

На Олимпиаде впервые разрешили провести тренировочный заплыв в Сене
Спорт
Фото:Reuters

После соревнований по триатлону на Сене в общей сложности пять спортсменов сообщили о симптомах кишечной инфекции. Одна из них, бельгийка Клэр Мишель, позднее призналась, что у нее все же не кишечная палочка, а другой вирус, из-за которого она три дня страдала от рвоты и диареи, отмечает 20minutes.fr.

В среду стало известно, что на Сене наконец разрешили тренировочный заплыв для марафонцев. Женский и мужской марафоны по плаванию запланированы на 8 и 9 августа.

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Анна Сатдинова
плавание триатлон Анн Идальго Олимпиада-2024
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