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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Пловцам разрешили тренироваться в Сене. Что происходит на Олимпиаде

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Олимпиада-2024 в Париже
На Олимпиаде проходит 12-й соревновательный день. Что происходит на Играх в Париже — в онлайне «РБК Спорт»
Олимпиада в Париже
Олимпиада в Париже (Фото: Reuters)

Медали в каких видах спорта разыгрываются 7 августа:

  • Легкая атлетика. Спортивная ходьба, Марафон, смешанная эстафета)
  • Парусный спорт. Лазер Радиал (ILCA 6, ж), лазер (ILCA 7, м), Накра 17 (микст), 470 (микст).
  • Скалолазание. Скорость (ж)
  • Тяжелая атлетика: до 49 кг (ж), до 61 кг (м), 
  • Скейтбординг. Парк (м)
  • Велотрек. Командная гонка преследования (м, ж)
  • Легкая атлетика. Прыжки с шестом (м, ж), диск (м), 400 м (м),  3000 м с/п (м)
  • Синхронное плавание. Группы, акробатическая программа
  • Греко-римская борьба: До 77 кг, до 97 кг
  • Вольная борьба: до 50 кг (ж)
  • Тхэквондо: до 49 кг (ж), до 58 кг (м)
  • Бокс: до 63,5 кг (м), до 80 кг (м)

Медальный зачет

Кто из россиян участвует

Каноэ-одиночка 1000 м: Захар Петров (квалификация, четвертьфинал)

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11:12. Участникам Олимпиады впервые разрешили провести тренировочный заплыв в Сене. Об этом сообщает L'Equipe. Тренировки пройдут для участников марафона на открытой воде. Женский и мужской марафоны по плаванию запланированы на 8 и 9 августа.

Ранее организаторы отменили пять тренировочных заплывов пловцов и триатлонистов из-за неудовлетворительного качества воды.

11:00. Форвард сборной США по баскетболу Леброн Джеймс повредил глаз в четвертьфинале Олимпиады с командой Бразилии (122:87). Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Стив Керр, сообщил в соцсети Х корреспондент Washington Post Бен Голливер.

Джеймс во время третьей четверти получил удар по лицу от соперника, следом покинул площадку и не вернулся в игру. После ему наложили четыре шва. Керр не уточнил, сможет ли лидер команды сыграть в полуфинале с командой Сербии.

10:30. Конный спорт пытаются исключить из Олимпийских игр за жестокое обращение с лошадьми. А ведь это одно из старейших соревнований на Олимпиаде. Что такое конный спорт — в материале РБК.

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