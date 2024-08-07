Пловцам разрешили тренироваться в Сене. Что происходит на Олимпиаде
Медали в каких видах спорта разыгрываются 7 августа:
- Легкая атлетика. Спортивная ходьба, Марафон, смешанная эстафета)
- Парусный спорт. Лазер Радиал (ILCA 6, ж), лазер (ILCA 7, м), Накра 17 (микст), 470 (микст).
- Скалолазание. Скорость (ж)
- Тяжелая атлетика: до 49 кг (ж), до 61 кг (м),
- Скейтбординг. Парк (м)
- Велотрек. Командная гонка преследования (м, ж)
- Легкая атлетика. Прыжки с шестом (м, ж), диск (м), 400 м (м), 3000 м с/п (м)
- Синхронное плавание. Группы, акробатическая программа
- Греко-римская борьба: До 77 кг, до 97 кг
- Вольная борьба: до 50 кг (ж)
- Тхэквондо: до 49 кг (ж), до 58 кг (м)
- Бокс: до 63,5 кг (м), до 80 кг (м)
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Каноэ-одиночка 1000 м: Захар Петров (квалификация, четвертьфинал)
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11:12. Участникам Олимпиады впервые разрешили провести тренировочный заплыв в Сене. Об этом сообщает L'Equipe. Тренировки пройдут для участников марафона на открытой воде. Женский и мужской марафоны по плаванию запланированы на 8 и 9 августа.
Ранее организаторы отменили пять тренировочных заплывов пловцов и триатлонистов из-за неудовлетворительного качества воды.
11:00. Форвард сборной США по баскетболу Леброн Джеймс повредил глаз в четвертьфинале Олимпиады с командой Бразилии (122:87). Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Стив Керр, сообщил в соцсети Х корреспондент Washington Post Бен Голливер.
Джеймс во время третьей четверти получил удар по лицу от соперника, следом покинул площадку и не вернулся в игру. После ему наложили четыре шва. Керр не уточнил, сможет ли лидер команды сыграть в полуфинале с командой Сербии.
10:30. Конный спорт пытаются исключить из Олимпийских игр за жестокое обращение с лошадьми. А ведь это одно из старейших соревнований на Олимпиаде. Что такое конный спорт — в материале РБК.
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