Украина выиграла седьмую медаль. Что происходит на Олимпиаде

На Олимпиаде проходит десятый соревновательный день. Что происходит на Играх в Париже — в онлайне «РБК Спорт»

Париж (Фото: Reuters)

Медали в каких видах спорта разыгрываются 5 августа:

Триатлон. Смешанная эстафета

Cтрельба. Скорострельный пистолет с 25 м (м) Скит (микст),

Бадминтон, одиночный турнир (м, ж)

Спортивная гимнастика. Брусья (м), бревно (ж), перекладина (м), вольные упражнения (ж)

Гребной слалом. Экстрим-слалом (м, ж)

Легкая атлетика. Прыжки с шестом (м), Метание диска (ж), бег на 800 м (ж), 5000 (ж)

Велотрек. Командный спринт (ж)

Баскетбол 3x3 (м, ж)

Серфинг (м, ж).

Медальный зачет

13:30. Украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал серебро Олимпиады на брусьях. Он набрал 15,500 балла. Для 20-летнего Ковтуна это паервая олимпийская медаль. Он является двукратным призером ЧМ в многоборье.

Это седьмая медаль Украины. На счету сборной 2 золота, 2 серебра и 3 бронзы.

Первое место занял китаец Цзоу Цзинъюань (16,200), тройку замнул японец Синносуке Ока (15,300).

13:00. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил до участия в Олимпиаде польскую каноистку Дороту Боровскую, временно отстраненную за нарушение антидопинговых правил. Запрещенное вещество могло попасть в ее организм из лекарства для собаки, сообщили в Международном агентстве допинг-тестирования (ITA).

В ходе разбирательства 28-летняя Боровская объяснила попадание в организм бытовым загрязнением. «Непреднамеренный контакт с запрещенным веществом, содержащимся в лекарстве, используемом для лечения травм ее собаки, привел к положительному результату допинг-теста и, учитывая очень низкое количество препарата, усвоенного спортсменкой, она не получила эффекта, повышающего производительность», — заявили в ITA.

Арбитражный суд по спортивным антидопинговым отделам (CAS ADD) установил, что несмотря на нарушение правил Боровской, в ее деле отсутствует «вина или халатность», поэтому спортсменка «может свободно участвовать в мероприятиях».

12:30. Прыгунья в высоту Елена Куличенко рассказала, что хоть и выступает за Кипр, никогда не забывает о российском происхождении. Слова спортсменки передает Sport24.

Куличенко родилась в Одинцово Московской области. В 2019 году получила с семьей гражданство Кипра и спустя два года смогла выступать за островное государство.

«Я представляю Кипр, но я из России. Не собираюсь это скрывать, это очевидно. Я ценю все, что Кипр делает для меня, и невероятно благодарна ему. Все это — часть меня. Обе страны в моем сердце и душе», — заявила 22-летняя Куличенко.

12:00. Сборная Бельгии по триатлону снялась со смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Париже из-за заболевания члена команды Клэр Мишель. Об этом сообщает пресс-служба НОК Бельгии.

Проблемы со здоровьем у Мишель возникли через несколько дней после участия в женском олимпийском заплыве в Сене.

По данным De Standaard, Мишель попала в больницу с кишечной палочкой.

Также с эстафеты снялись швейцарские триатлонисты Адриен Бриффод и Симон Вестерманн, сообщает пресс-служба НОК Швейцарии. Причина — кишечная инфекция.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об успешной работе по очистке Сены. Он отметил, что после завершения Олимпиады жители Парижа смогут купаться в городской реке. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал триатлон на Олимпиаде «Сена-сационным».