Кто стал главным открытием в российском спорте в 2024 году

Несмотря на сложности с участием россиян в международных соревнованиях, в стране продолжают появляться молодые таланты. «РБК Спорт» вспоминает достижения Мирры Андреевой, Ильи Набокова, Алексея Батракова и других спортсменов

Алексей Батраков (Фото: Телеграм-канал ФК «Локомотив»)

Биатлон: Александр Корнев

В российском биатлоне открытием 2024 года стал 23-летний Александр Корнев, который в начале января стал призером мужской спринтерской десятикилометровки на Кубке содружества в Раубичах. Он также выиграл масс-старт на дистанции 15 км на чемпионате России в Чайковском, где допустил всего два промаха на четырех огневых рубежах. В прошлом сезоне спортсмен четыре раза поднимался на подиум в пяти гонках, проходивших в Раубичах и Чайковском, и впервые стал чемпионом России, завоевав золотую медаль.

В Кубке России сезона 2024/25 на первых трех этапах Корнев постоянно входил в топ-10, что стало значительным улучшением, поскольку до 2024 года он довольствовался местами во втором десятке.

Плавание: Мирон Лифинцев

Главной звездой чемпионата мира по плаванию, прошедшего в Будапеште, стал 18-летний Мирон Лифинцев, который завоевал пять золотых медалей — две в личных соревнованиях и три в эстафетах. В первый же день чемпионата он стал двукратным мировым чемпионом, выиграв в личной стометровке и смешанной комбинированной эстафете. По количеству золотых наград Лифинцев уступил лишь американке Гретчен Уолш, а сборная России заняла второе место в неофициальном командном зачете, завоевав шесть золотых и четыре серебряные медали, пропустив вперед США.

Паралимпийское плавание: Дарья Лукьяненко

22-летняя российская пловчиха Дарья Лукьяненко достигла выдающегося успеха на Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Ее блестящие выступления вылились в два мировых рекорда: на дистанции 100 м вольным стилем она финишировала за 1 минуту 4,88 секунды, а на 200 м комплексным плаванием — за 2 минуты 37,77 секунды. Более того, Дарья вернулась с Олимпиады с потрясающим итогом: три золотые и две бронзовые медали.

Теннис: Мирра Андреева

Российская теннисистка Мирра Андреева насыщенно провела 2024 год. Она вышла в полуфинал турнира «Ролан Гаррос», став самой молодой участницей на этом этапе соревнований «Большого шлема» за последние 27 лет. Также в возрасте 17 лет Андреева стала самой юной теннисисткой, попавшей в топ-20 мирового рейтинга WTA с 2005 года. Кроме того, она завоевала серебро в парном разряде на Олимпийских играх в Париже вместе с Дианой Шнайдер.

Футбол: Алексей Батраков

В марте 2024 года 19-летний Алексей Батраков дебютировал в «Локомотиве» в матче 22-го тура против «Краснодара» и в нынешнем сезоне 2024/25 сыграл в 23 матчах, забив 11 голов и отдав восемь результативных передач. Также Алексей дебютировал в составе сборной России, отметившись голом в матче против Брунея.

В декабре молодой футболист стал лауреатом премии «Первая пятерка», ежегодно вручаемой лучшему молодому игроку РПЛ. По результатам опроса среди 105 экспертов Алексей Батраков получил 518 баллов (98 голосов). Многие эксперты, включая легенд российского футбола, таких как Валерий Газзаев, Александр Мостовой, Руслан Пименев, Анатолий Бышовцев, Александр Тукманов, Андрей Червиченко и многие другие, назвали его главным открытием 2024 года.

Более того, Батраков возглавил рейтинг молодых атакующих полузащитников (shooting midfielders) мира до 21 года по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). Как отметили в организации, в своем клубе футболист играет важную роль не только в завершении атак, но и в передачах и созидании голевых моментов.

Баскетбол: Егор Демин

В 2021 году Егор Демин подписал шестилетний контракт с баскетбольным клубом «Реал» и уже в первый год в мадридской команде стал чемпионом Испании среди кадетов, после чего успешно выступал как за молодежную, так и за основную команды. В сезоне 2023/24 он дважды завоевал титул победителя юниорской Евролиги, продемонстрировав лидерство в матче против французского INSEP, где записал на свой счет 26 очков, 11 подборов и шесть результативных передач. В ноябре 2024 года баскетболист дебютировал в команде Университета Бригама Янга (BYU) из штата Юта в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA). Он произвел настоящий фурор, выйдя в стартовом составе и проведя на площадке 31 минуту, за это время оформив дабл-дабл, набрав 18 очков, отдав 11 результативных передач и сделав четыре подбора и четыре перехвата.

Согласно оценке ESPN, Демин входит в десятку лучших молодых баскетболистов, выступающих за университетские команды.

Хоккей: Илья Набоков и Иван Демидов

В прошлом сезоне вратарь магнитогорского «Металлурга» Илья Набоков во второй половине регулярного чемпионата стал основным вратарем команды. Ранее 21-летний хоккеист выступал на позиции третьего номера и периодически выходил на замену в случае травм второго вратаря. После победы «Металлурга» в финале Кубка Гагарина Набоков был признан самым ценным игроком (MVP) плей-офф КХЛ, став самым молодым обладателем этой награды в истории лиги: ему было 21 год и 32 дня. В финальной серии он пропустил лишь три шайбы в четырех матчах и один раз сыграл на ноль, также получив титул лучшего вратаря финальной серии и приз имени Алексея Черепанова как лучшему новичку сезона 2023/24.

В июне 2024 года Набоков был выбран на драфте НХЛ клубом «Колорадо Эвеланш» во втором раунде под общим 38-м номером.

Молодой нападающий питерского клуба СКА Иван Демидов привлек к себе огромное внимание еще в молодежной хоккейной лиге (МХЛ), где играл за фарм-клуб и дважды был признан лучшим игроком сезонов 2022/23 и 2023/24. За 126 матчей 19-летний хоккеист набрал 186 очков, забросив 68 шайб. В июне 2024 года Демидов был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги клубом «Монреаль Канадиенс» в первом раунде под пятым общим номером. О выборе клуба объявила пятикратная обладательница «Грэмми» Селин Дион.

Также в декабре 2024 года Демидов установил новый рекорд, став самым результативным игроком СКА до 19 лет, набрав 20 очков за сезон. Предыдущий рекорд был установлен еще в сезоне 1975/76 Николаем Дроздецким, набравшим 14 баллов.