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Пловец Лифинцев заявил, что его порадовал запрет на интервью на ЧМ

Пятикратный чемпион мира Лифинцев: порадовал запрет на интервью в Будапеште
Мирон Лифинцев выиграл в Будапеште два личных золота и три в эстафетах. Он заявил, что с детства «довольно спокойный парень», поэтому ему понравилась возможность «помахать ручкой и уйти» после победы
Мирон Лифинцев
Мирон Лифинцев (Фото: David Balogh / Getty Images)

Российский пловец Мирон Лифинцев, выигравший пять золотых медалей на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште, заявил ТАСС, что его устроили запреты на интервью и демонстрацию ярких эмоций во время соревнований.

Лифинцеву 18 лет, в Будапеште он выиграл личное золото на дистанциях 50 и 100 метров на спине с юниорскими рекордами мира, а также одержал три победы в эстафетах.

На вопрос о том, что он не показывал особых эмоций после побед, пловец сказал: «Во-первых, мне нельзя было их показывать. Во-вторых, их особо и не было: я просто приплыл и даже особо не понимал, что происходит».

По словам Лифинцева, россиянам на турнире «нельзя было сесть на дорожку и показывать что-то».

«Меня больше порадовало то, что после старта не брали интервью — тебя просто показали, ты помахал ручкой и ушел. Не надо было давать интервью и разговаривать со всеми», — отметил Лифинцев.

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При этом пловец признал, что он с детства «довольно спокойный парень» и старается вести себя тихо.

Российские пловцы выступали на соревнованиях в нейтральном статусе. Они выиграли шесть золотых и четыре серебряные награды.

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