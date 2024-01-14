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Биатлонист Корнев опередил Латыпова в борьбе за золото ЧР в масс-старте

Биатлонист Корнев выиграл золото чемпионата России в большом масс-старте
Масс-старт завершил программу чемпионата России в Чайковском. В тройку призеров попали Александр Корнев, Эдуард Латыпов и Александр Поварницын. Женскую гонку выиграла Тамара Дербушева
Александр Корнев
Александр Корнев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Александр Корнев победил в масс-старте на 15 км на чемпионате России по биатлону в Чайковском (Пермский край).

Корнев показал время 40 минут 57,2 секунды и допустил два промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место занял трехкратный призер Олимпиады в Пекине Эдуард Латыпов, который проиграл Корневу 15,4 секунды и сделал три промаха. Третий результат у Александра Поварницына (плюс 24,8; три промаха).

После масс-старта Корнев, на счету которого также бронза чемпионата России в суперспринте, сказал, что хотел бы побеждать так же часто, как лыжник Александр Большунов, который выиграл 14 гонок в Кубке России подряд.

Латыпов после гонки заявил, что «не был свеж». «Сложная гонка, самочувствие тяжелое, скольжение тугое. <...> С одной стороны, интересная гонка, с другой стороны, сегодня пришлось терпеть», — цитирует биатлониста «Матч ТВ».

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Фото:Alexander Hassenstein / Bongarts / Getty Images

Женский масс-старт на 12 км выиграла Тамара Дербушева (39 минут 45,5 секунды; без промахов), второе место у Виктории Сливко (плюс 1.09,4; два промаха), третьей стала Наталия Шевченко (плюс 1.16,1; три промаха).

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Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

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Анна Сатдинова
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