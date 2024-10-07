Теннисистка Мирра Андреева в 17 лет впервые вошла в топ-20 мира

Мирра Андреева в 17 лет впервые вошла в топ-20 теннисисток мира

Лучшая из россиянок — Дарья Касаткина, она занимает 11-ю строчку мирового рейтинга. На 13-м месте идет Анна Калинская

Мирра Андреева (Фото: Lev Radin / Global look press)

Мирра Андреева впервые вошла в топ-20 мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). В обновленном рейтинге она располагается на 19-м месте.

Лучшая из россиянок — Дарья Касаткина, она занимает 11-ю строчку мирового рейтинга. На 13-м месте идет Анна Калинская, для нее это лучший результат в карьере. Диана Шнайдер занимает 16-ю строчку, а Людмила Самсонова находится на 23-м месте.

Лидером осталась польская теннисистка Ига Свентек, за ней следует белоруска Арина Соболенко, а замыкает тройку американка Джессика Пегула.

Андреева на прошлой неделе добралась до 1/4 финала турнира WTA-1000 в Пекине с призовым фондом почти $9 млн. Тогда 17-летняя девушка проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь (седьмая ракетка мира) со счетом 7:5, 0:6, 4:6. Дойдя до четвертьфинала, Андреева стала одной из двух самых молодых четвертьфиналисток в истории турнира. Она повторила достижение Марии Шараповой, которой было 17 лет и 156 дней 20 лет назад. В 2004 году она дошла до полуфинала China Open, где уступила Светлане Кузнецовой.

Андреева в этом году стала победительницей турнира в Румынии, дошла до полуфинала «Ролан Гаррос» и взяла серебро Олимпиады в парном разряде с Дианой Шнайдер.