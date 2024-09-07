Российская пловчиха Лукьяненко побила второй мировой рекорд на Паралимпиаде

Российская пловчиха побила второй мировой рекорд на Паралимпиаде

Дарья Лукьяненко победила на дистанции 100 м вольным стилем, завоевав свою четвертую медаль в Париже. Ранее она с мировым рекордом выиграла на 200 м комплексным плаванием

Дарья Лукьяненко (Фото: Andrew Couldridge / Reuters)

Россиянка Дарья Лукьяненко выиграла золотую медаль Паралимпиады в Париже на дистанции 100 м вольным стилем в категории SM11 (спортсмены с нарушением зрения).

22-летняя Лукьяненко победила с мировым рекордом — 1 минута 4,88 секунды. Она улучшила достижение голландки Лизетты Брюинсмы (1.05,14), установленное в августе 2018 года.

Второе место заняла Брюинсма (1.05,95), третьей стала китаянка Чжан Сяотун (1.06,84).

Ранее в Париже Лукьяненко победила с мировым рекордом на дистанции 200 м комплексным плаванием и завоевала две бронзы — на 400 м вольным стилем и 100 м на спине.

Всего российские спортсмены в Париже завоевали уже 63 медали — 19 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовых.

На Паралимпиаде россияне выступают в нейтральном статусе. Всего в заявку вошли 88 российских атлетов.