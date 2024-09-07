Российская пловчиха побила второй мировой рекорд на Паралимпиаде
Россиянка Дарья Лукьяненко выиграла золотую медаль Паралимпиады в Париже на дистанции 100 м вольным стилем в категории SM11 (спортсмены с нарушением зрения).
22-летняя Лукьяненко победила с мировым рекордом — 1 минута 4,88 секунды. Она улучшила достижение голландки Лизетты Брюинсмы (1.05,14), установленное в августе 2018 года.
Второе место заняла Брюинсма (1.05,95), третьей стала китаянка Чжан Сяотун (1.06,84).
Ранее в Париже Лукьяненко победила с мировым рекордом на дистанции 200 м комплексным плаванием и завоевала две бронзы — на 400 м вольным стилем и 100 м на спине.
Всего российские спортсмены в Париже завоевали уже 63 медали — 19 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовых.
На Паралимпиаде россияне выступают в нейтральном статусе. Всего в заявку вошли 88 российских атлетов.
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