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Голкипер «Металлурга» стал самым молодым MVP плей-офф в истории КХЛ

Голкипер «Металлурга» Набоков стал самым молодым MVP плей-офф в истории КХЛ
Илья Набоков, которому сейчас 21 год, побил рекорд Ильи Сорокина, которого в возрасте 23 лет признали самым ценным игроком плей-офф в сезоне 2018/19
Илья Набоков
Илья Набоков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Голкипер магнитогорского «Металлурга» Илья Набоков признан самым ценным игроком (MVP) плей-офф КХЛ.

«Металлург» 24 апреля выиграл четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина у ярославского «Локомотива» и третий раз в своей истории завоевал этот трофей.

«Металлург» третий раз в истории завоевал Кубок Гагарина
Спорт
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

В финальной серии 21-летний Набоков пропустил лишь три шайбы в четырех матчах, один раз сыграв на ноль.

Набоков стал самым молодым MVP плей-офф в истории КХЛ, на момент победы в Кубке его возраст — 21 год и 32 дня. Предыдущий рекорд принадлежал Илье Сорокину (сезон 2018/19, 23 года и 128 дней).

В финальном варианте международного рейтинга драфта 2024 года по версии Центрального скаутского бюро НХЛ Набоков занимает второе место среди вратарей, которые играют не в Северной Америке.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск Илья Набоков
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