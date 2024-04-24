Голкипер «Металлурга» стал самым молодым MVP плей-офф в истории КХЛ
Голкипер магнитогорского «Металлурга» Илья Набоков признан самым ценным игроком (MVP) плей-офф КХЛ.
«Металлург» 24 апреля выиграл четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина у ярославского «Локомотива» и третий раз в своей истории завоевал этот трофей.
В финальной серии 21-летний Набоков пропустил лишь три шайбы в четырех матчах, один раз сыграв на ноль.
Набоков стал самым молодым MVP плей-офф в истории КХЛ, на момент победы в Кубке его возраст — 21 год и 32 дня. Предыдущий рекорд принадлежал Илье Сорокину (сезон 2018/19, 23 года и 128 дней).
В финальном варианте международного рейтинга драфта 2024 года по версии Центрального скаутского бюро НХЛ Набоков занимает второе место среди вратарей, которые играют не в Северной Америке.
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