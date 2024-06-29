Россиянина впервые за шесть лет выбрали в топ-5 драфта НХЛ
Клуб «Монреаль Канадиенс» выбрал 18-летнего российского форварда петербургского СКА Ивана Демидова под пятым общим номером в первом раунде драфта НХЛ.
В топ-5 драфта российский хоккеист последний раз попадал в 2018 году, когда форвард Андрей Свечников был выбран «Каролиной Харрикейнз» под вторым номером.
Драфт проходит в Парадайзе (штат Невада). Еще один россиянин, 18-летний защитник нижегородского «Торпедо» Антон Силаев, был выбран под 10-м общим номером клубом «Нью-Джерси Дэвилз».
В прошедшем сезоне Демидов был признан самым ценным игроком Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Он набрал 88 (34+54) очков в 47 матчах регулярного чемпионата и плей-офф. Также Демидов провел четыре матча в КХЛ, не набрав очков.
Под первым номером «Сан-Хосе Шаркс» выбрал канадского форварда Маклина Селебрини. 18-летний нападающий в прошедшем сезоне набрал 64 (32+32) очка в 38 матчах за Бостонский университет. В молодежном чемпионате мира у Селебрини было 8 (4+4) очков в пяти матча, канадцы сенсационно проиграли в 1/4 финала.
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