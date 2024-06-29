Клуб НХЛ выбрал на драфте самого ценного игрока Кубка Гагарина
Российский голкипер Илья Набоков, в минувшем сезоне выигравший Кубок Гагарина с «Металлургом» и признанный самым ценным хоккеистом плей-офф КХЛ, был выбран «Колорадо Эвеланш» на драфте НХЛ под общим 38-м номером, сообщила пресс-служба американской команды.
21-летнего Набокова выбрали во втором раунде.
Всю карьеру вратарь провел в системе магнитогорского клуба — за «Стальные лисы» и «Металлург».
В прошлом сезоне Набоков был признан лучшим новичком КХЛ. На момент победы в Кубке Гагарина ему был 21 год и 32 дня, он стал самым молодым игроком, ставшим MVP Кубка Гагарина, побив рекорд Ильи Сорокина 2019 года (23 года и 128 дней).
В первом раунде драфта НХЛ в этом году в первой десятке выбрали сразу двух россиян — «Монреаль Канадиенс» под пятым номером взял Ивана Демидова (СКА), а «Нью-Джерси Дэвилз» под десятым номером — Антона Силаева из «Торпедо».
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