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Клуб НХЛ выбрал на драфте самого ценного игрока Кубка Гагарина

«Колорадо» выбрал на драфте MVP Кубка Гагарина вратаря Илью Набокова
«Колорадо Эвеланш» во втором раунде драфта выбрал под 38-м номером вратаря «Металлурга» Илью Набокова, который в минувшем сезоне выиграл Кубок Гагарина
Илья Набоков
Илья Набоков (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Российский голкипер Илья Набоков, в минувшем сезоне выигравший Кубок Гагарина с «Металлургом» и признанный самым ценным хоккеистом плей-офф КХЛ, был выбран «Колорадо Эвеланш» на драфте НХЛ под общим 38-м номером, сообщила пресс-служба американской команды.

21-летнего Набокова выбрали во втором раунде.

Всю карьеру вратарь провел в системе магнитогорского клуба — за «Стальные лисы» и «Металлург».

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В прошлом сезоне Набоков был признан лучшим новичком КХЛ. На момент победы в Кубке Гагарина ему был 21 год и 32 дня, он стал самым молодым игроком, ставшим MVP Кубка Гагарина, побив рекорд Ильи Сорокина 2019 года (23 года и 128 дней).

В первом раунде драфта НХЛ в этом году в первой десятке выбрали сразу двух россиян — «Монреаль Канадиенс» под пятым номером взял Ивана Демидова (СКА), а «Нью-Джерси Дэвилз» под десятым номером — Антона Силаева из «Торпедо».

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ КХЛ россияне в НХЛ Колорадо Эвеланш Илья Набоков
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